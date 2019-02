El Gran Pez tiene que despertar esta noche

Los Dorados tienen la magnífica oportunidad de iniciar su despertar en el torneo clausura de la Liga de Ascenso y qué mejor frente al líder general, Cimarrones de Sonora, al que reciben esta noche en su pecera.

Es el momento ideal para que los dirigidos por el argentino Diego Armando Maradona comiencen a demostrar que su arranque solo ha sido un pasajero mal momento y que a raíz de hoy ya la historia se invertirá para convertirse en el protagonista de siempre de la división inferior del balompié mexicano.

Desde luego la tarea no luce sencilla, si tomamos en cuenta que enfrenta a Cimarrones, líder del torneo con nueve unidades, y que los sinaloenses todavía no le pueden poner cifras a su casillero.

Insistimos, esta noche es la que espera la fiel afición dorada para que los jugadores despierten ante el puntero y demuestren que su llegada al subcampeonato en el torneo anterior no fue obra de la casualidad, sino producto de su trabajo y de la motivación que les dio tener como entrenador a una figura como la Pelusa Maradona.

Gran respuesta. Es la que ha tenido la convocatoria para el reencuentro de los trabajadores bancarios que integraron los cuadros de Banoro y Provincial y los que se volverán a unir para jugar un partido de fut-7 el próximo día 8 de febrero. A continuación le proporcionamos una lista quienes ya confirmaron su asistencia.

Provincial: Mario Calderón, Guadalupe Ramos, Manuel Aceves, Óscar y Humberto Martínez, Sergio Romero, Juan de Dios Murúa, Antonio Soto, José Luis Zambrano, José Luis González, Óscar González, Octaviano Gaxiola, Juventino López, Aarón Barraza y Rafael Avendaño.

Banoro: Ignacio Osuna, Efraín Chávez, Luis Panquián, Carlos Pérez, Emilio Ureta, Epifanio Gómez, Aldo Páez, Gabriel Chávez, Ramiro Gutiérrez, Ignacio Millán, Antonio Bustamante, Manuel Romero, Claudio Sepúlveda, Noé Beltrán y Jorge Rueda.

El reencuentro de los jugadores bancarios se vivirá el próximo día 8 de febrero en las instalaciones del deportivo centro bancario, ubicado por los rumbos de Bachigualato. Los organizadores de esta convivencia son Ignacio “Nachón” Osuna y Aarón Barraza.

Grata visita. Nos dio mucho gusto saludar y convivir buena parte de la tarde-noche del pasado jueves en los campos de Sagarpa con Óscar “Güero” Gastélum al que conocimos de chamaco jugando futbol de salón en la cancha del Infonavit Humaya y quien trabajó muchos años para la Japac. De aquel tiempo a la fecha, la vida profesional de Gastélum ha dado un giro de 360 grados y en la actualidad es un alto funcionario de una importante empresa transportadora de valores a nivel nacional, pero cada vez que su profesión se lo permite aprovecha para convivir con sus excompañeros de trabajo de la Junta de Agua. Bienvenido mi Güero Gastélum y que se la pase a todo dar en los días que siga en Culiacán al lado del Froy Pérez y el Lagarto Ocampo.