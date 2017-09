El Gran Pez vuelve a la carga hoy ante la Jaiba

Esta tarde-noche los Dorados de Sinaloa se enfrentan en calidad de visitantes a la Jaiba Brava del Tampico Madero, en un duelo que servirá para ver qué tanto le afectó la corta inactividad obligada, a los de casa, por la fecha FIFA de la semana anterior.Los sinaloenses mantienen su condición de invictos y líder general, pero hay que tomar en cuenta que los locales no han conocido el revés en su estadio y podría ser un duro sinodal para el Gran Pez que debe seguir manteniendo su consistencia y buen accionar en el terreno de juego.Otro detalle que le da más sabor a dicho cotejo, es de que a Tampico le urge seguir sumando puntos, pues es de los que está más abajo en eso del cociente porcentual.Buena oportunidad. Es la que se le presenta a todas aquellas personas que están involucradas en temas inherentes al futbol, como entrenadores, especialistas en preparación física y estudiantes en carreras afines para que asistan hoy y mañana al curso denominado Futbol por Etapas.El mencionado será impartido por Hugo Noé Maya Salazar, catedrático de la Universidad del Futbol y Ciencias del Deporte de Pachuca y especialista en deporte de conjunto del FC Barcelona.Las sesiones de los dos días se dividirán en teoría y práctica y reiteramos que se trata de una buena opción de adquirir mejores conocimientos con un expositor de gran experiencia como la de Hugo Noé. La apertura del curso está programada para hoy a partir de las 9:00 horas. Ahí está pues la invitación.Coincidimos que la labor que realizan los promotores deportivos en las diferentes unidades que son del municipio es muy importante y a cambio debe tener un compensación, ya sea económico o material.Sin embargo, también sentimos que los mismos no deben abusar de su cargo y tratar de irse de la mano con los equipos y esta alusión la hacemos, debido a que nos llegó el reporte de que varios equipos que juegan en el minisoccer de Jardines del Valle que coordina el Capi Guadiana están inconformes con dicho promotor.Según la molestia de los jugadores es de que en dicho torneo se cobra por todo y no ven mejoras en las instalaciones que se encuentran muy maltratadas.Nos dio mucho gusto encontrarnos, estrechar su mano y platicar un rato con el entusiasta promotor deportivo y entrenador de boxeo, Gorgonio “Goño” Gastélum.Pero el beneplácito es mayor, debido a que precisamente este día, Gastélum cumple 65 años de feliz existencia y él mismo, con cierto sarcasmo, nos comentó que muchos le pronosticaban que no iba a pasar de los 60. Muchas felicidades mi Goño Gastélum que se la pase de lo mejor y que siga cumpliendo un chorrototote más de abriles. ¡Salud!