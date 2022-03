El INE acelera la revocación de mandato

audima

Los integrantes del Consejo Distrital 02 del Instituto Nacional Electoral sesionaron ayer y acordaron acelerar los preparativos para la revocación de mandato que se efectuará el 10 de abril y, por lo pronto, dan a conocer la lista de las 212 casillas electorales que se instalarán en el municipio.

Un ejército de funcionarios electorales ciudadanos participarán en la organización y vigilancia del proceso, aunque se instalará solo la tercera parte de las casillas que se instalaron en la elección constitucional del año pasado, pero el presidente del INE, Francisco Cabrera Valenzuela, confía en que todas las personas que conforman el padrón electoral puedan asistir a votar.

Las preguntas obligadas son: si la ciudadanía vota a favor de que el presidente Andrés Manuel López Obrador permanece en su puesto hasta septiembre del 2024, en que concluye su mandato, o si se separa por pérdida de confianza.

La mayoría de las casillas se instalarán en planteles educativos y en las plazuelas de la ciudad y las comunidades. Las autoridades electorales exhortan a la ciudadanía a acudir a votar y a participar en este ejercicio inédito para juzgar el desempeño del presidente.

Popurrí. Trasciende que el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, José Luis Polo Palafox, ya tenía listo el amparo que presentaría ayer mismo por la tarde u hoy por la mañana contra la pretensión del Ayuntamiento de concesionar la recolección de la basura a una empresa inglesa.

Lo que pelea es la forma en la cual se haría el contrato del servicio que brinda en la actualidad OP Ecología, porque dice que por ley la concesión es intransferible y que para cambiarla se tiene que efectuar una licitación internacional sin determinar por anticipado la empresa que resultará favorecida. Que defiende los intereses de los ahomenses. Aquí hay conflicto en puerta con las autoridades municipales.

SEGURIDAD. Siempre sí se efectuó ayer la conferencia Semanera en la cual el gobernador Rubén rocha dijo que Sinaloa ha mejorado en cuestión de seguridad pública, que las estadísticas indican claramente que han descendido los principales delitos como homicidios dolosos, feminicidios y desapariciones forzadas de personas. En asesinatos hay una disminución del 37 por ciento comparados con los primeros meses del 2021. Hay que cruzar los dedos para que la tendencia se mantenga a la baja.

EDUCACIÓN. Ni modo, una vez pasadas las elecciones en la Sección 53 del SNTE, en la cual ganó Ricardo Madrid, delfín del exsenador Daniel Amador, al gobierno estatal no le queda otra que abrir canales de negociación, aunque no se sabe cuánto costará el chistecito. De negociar con la dirigencia sindical que hasta el momento ha buscado miles de pretextos para que los maestros estatales no regresen a clases presenciales mientras desde hace tiempo las aulas de los colegios particulares están llenas de estudiantes.

Aunque tampoco se descartan sorpresas después que salgan los resultados de las auditorías a los fideicomisos del magisterio.

“El consejo del INE acordó el listado de casillas”, Francisco Cabrera, Titular del INE