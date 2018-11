El INE quiere más billullo

Más lana. Los que quieren recibir dinero a manos llenas son los del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes están solicitando 11 mil millones de pesos para el presupuesto 2019.

¿Jugarán? Este viernes se tiene programado el juego en el estadio Teodoro Mariscal, pero los concesionarios no han liquidado el adeudo de agua que tienen con la Jumapam. El alcalde Luis Guillermo Benítez los invitó a pagar porque también quiere ir al beis.

Esperanza. Ojalá no tarde en bajar la morralla que el secre de Salud en Sinaloa, Efrén Encinas, asegura que ya está etiquetada pa’ equipar el Hospital Integral del Valle del Carrizo.

¿Va la buena? Un plan que se viene arrastrando desde la administración de José Eleno Quiñónez podría concretarse el 2019 en Mocorito, pues según dijo el secretario, Noé Contreras, el cambio de edificio de Seguridad Pública ya es un hecho, y el nuevo lugar está listo. A ver si ahora sí se logra reubicar a los azules.

Enojo. Vecinos de la sindicatura de El Burrión, en Guasave, ayer se manifestaron porque la Jumapag cerró el módulo de cobro que se tenía en ese poblado y ahora les sale medio cariñoso venir a la ciudad a pagar el recibo, por lo que exigen que se abra de nuevo. Lo que no saben ellos es que se detectaron malos manejos en esa oficina y, mientras no se aclaren las cosas, no podrán darles el gusto.