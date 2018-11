Marca personal. La purga por conveniencia de priistas que se decían leales dicen que salió más falsa que una moneda de a peso. Parece que en lugar de debilitar al Partido Revolucionario Institucional en Ahome lo fortalece. Es más, en el encuentro ayer en esta ciudad con los priistas de Ahome, El Fuerte y Choix, el virtual presidente estatal del tricolor, Jesús Valdés Palazuelos, sostuvo que a quien no le interese estar en las filas está en toda su libertad de irse. Que no hay fijón porque con eso le da la oportunidad de contar con puros priistas verdaderos, de corazón, lo mismo que no hace mucho sostuvo el líder del instituto político en Ahome, Aldo Prandini.

Incluso, Valdés Palazuelos reveló que de aquí para adelante tendrán un esquema para detectar a los simuladores, ya que van a medir el trabajo de los operadores. Algunos mencionan que eso es necesario por la experiencia que tuvieron en la elección pasada con Juliette Naranjo, Julia Pérez, Loúrdes Luque, Ana Menchaca, entre otras y otros más, que ahora ya algunas están en la nómina del Ayuntamiento petista-morenista o están por entrar. Ahora se sabe que jugaron en los dos bandos. ¿Serán motivo de confianza en el futuro?

La fecha. El que se dio ayer un verdadero baño de pueblo fue el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, tomando el escenario del desfile del 20 de Noviembre, el Día de la Revolución Mexicana. En forma intencional rompió el protocolo para reforzar su estilo popular de gobernar. Chapman se salió del contingente en repetidas ocasiones para ir a saludar a la gente que estaba en las banquetas observando el desfile. Por si fuera poco, al final desapareció y luego reapareció montando un caballo español negro azabache ondeando una bandera mexicana. En el penco fue a parar hasta el ejido 20 de Noviembre, lo que levantó la algarabía. Al pueblo pan y circo.

Aprontado. Otro que dio la nota fue el secretario de Comercialización del Comité Municipal Campesino número 5 de Ahome, José Antonio Velarde. Y es que el líder cenecista se sentó en la silla en la que estaba el alcalde Guillermo “Billy” Chapman en el templete del desfile del 20 de Noviembre, del que se bajó para más al rato pasar por ahí, pero a caballo. ¿Quién le dijo que se sentara en el presídium? Quién sabe, pero a él nadie le quitó el gusto de soñar. ¿O qué también Velarde jugó con Champan por abajo del agua como para estar cerca de él y cuidarle la silla? De imprudente no lo bajaron.

Cuentas. El gerente general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, Luis Felipe Villegas, se defiende como puede de la andanada que se le dejó venir por no respetar los acuerdos de Cabildo ahora con el subsidio a los usuarios en el Buen Fin. Los regidores le aprobaron 5 millones de pesos pero condicionado, lo que el regidor priista Raúl Cota afirma que no respetó porque no hizo reunión de consejo de la paramunicipal para que se lo aprobaran. Villegas se barre con ese señalamiento que no es necesaria la aprobación del consejo porque es subsidio y no descuentos. ¿Y lo del estudio socioeconómico a los usuarios para que se le diera ese apoyo? Ahí sí ni para dónde se haga. Él mismo reconoce que no se hizo.

En su mero mole. Como si fueran verdaderos revolucionarios, Bismark Ayala y Juan López aprovecharon el desfile del 20 de Noviembre en El Fuerte para cabalgar junto con su gente del sector ganadero. Con banda y toda la cosa. El primero para reelegirse en la Asociación Ganadera y el otro para derrocarlo. Dicen que lo que sea de cada quien, Juan López llevaba mejor ambiente apoyado con caballos de fina estampa por el transportista Vicente Pico, quien hasta bailó en plena calle con la alcaldesa Nubia Ramos. El mero show.