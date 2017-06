Plantados. De seguro, los locatarios del Mercado 030 se agarrarán de que los regidores de la Comisión de Mercados y Rastros no llegaron a la cita ayer para revisar la documentación para hacer ruido, enredar la piola en la investigación que se está realizando para dejar en claro quién está regular y quién irregular en ese nuevo centro comercial.

De hecho, cualquier pretexto quieren los que no están muy bien ahí para crear la confusión y el caos, como ocurrió el día en que se inició la revisión física de los locales y que se suspendió por la megatrifulca que estalló entre los locatarios.

Sin embargo, nadie supo dar razón por qué no estuvieron los regidores Miguel Ángel Camacho y Horacio Álvarez si eran los principales interesados en que el problema en el Mercado 030 se resolviera.



Ahora sí. Ya se sabe por qué el diputado local panista de Ahome, Juan Pablo Yamuni, ahora sí va a votar la cuenta pública del segundo semestre de 2016, cuando no lo hizo en la votación de la del primer semestre de ese año, argumentando conflicto de intereses.

Yamuni se ha encargado de aclararle a quienes tiene alguna duda de su decisión de que si en la revisión de la cuenta pública del primer semestre del año pasado no votó fue porque pertenecía al gobierno malovista.

Era nada más y nada menos que el jefe de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas. Pero ahora sí votará porque ya en el segundo semestre no lo era, ya había renunciado para irse a la campaña para diputado local por el Distrito Electoral 05 de Ahome, elección que ganó. Y a como lo dice, se vislumbra que votará... pero en contra.



Baja. El exregidor ahomense Humberto “Zorrita” Soto renunció al Partido Acción Nacional bajo la causal de que el PAN no lo tomó en cuenta, que lo abandonó. Pa’ pronto, Carlos Ramón Lizárraga, líder del PAN en Ahome, dijo que ni militante era. ¡Upsss! De hecho, esa decisión la tomó desde hace rato, pero como no tuvo resonancia el boxeador empezó a socializar su renuncia. Pero ni así mueve pasiones.

De hecho, su papel en Cabildo en la era de Zenén Xóchihua pasó de noche. Algunos panistas comentan que el argumento que utiliza es infantil porque si la dirigencia no se acercó, él lo debería haber hecho. ¿O a poco creyó que le iban a andar rogando de que se acercara al partido?



Ruidito. A tres días del acuerdo de que los comisariados ejidales y los líderes de las organizaciones filiales serán los que elijan al nuevo presidente del Comité Municipal Campesino número 5, una de las aspirantes, Gloria Valdez, del ejido Jiquilpan, ha manifestado con los suyos que va a valorar si le sigue o no para adelante porque no está muy convencida de la decisión que se tomó en la reunión del pasado viernes. Hasta asegura que ese acuerdo fue un albazo.

El problema es que ella estuvo ahí y no puso ninguna objeción. El problema es que ella despierte la inquietud a los otros candidatos y se provoque la división. Algunos dicen que no le da para tanto.



Lo mismo. La alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, volvió a morder ayer el anzuelo de quienes lo lanzaron para ubicarla a su punto de partida: la confrontación con el exalcalde Marco Vinicio Galaviz Serrano.

Fue cuestión de que le mencionaran que algunos dicen que no ha hecho obras, para que se soltara hablando de que en estos casi seis meses se ha dedicado a resolver los daños heredados, entre esto los problemas financieros y de servicios básicos, como el agua.

Ya encarrerada, Ramos señaló que le dejaron una deuda de 81 millones de pesos, creyendo que con eso la iban a bloquear, de que no iba a hacer nada, que a eso le apostaron, pero “se quedaron queriendo”. Hasta irresponsables llamó a quienes dicen que le quedó grande el cargo.