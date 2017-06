Contra la pared. Dicen que la posición del diputado local del Partido Acción Nacional de Ahome, Juan Pablo Yamuni, de que ahora sí va a votar la cuenta pública del segundo semestre de 2016, lo que no hizo en la del primer semestre aduciendo conflicto de intereses, puso contra la espada y la pared al diputado priista Jesús Antonio Marcial Liparoli, malovista de cepa.

El legislador priista fue otro de los que se exculpó de estar en la sesión donde se vio la cuenta del primer semestre de 2016 con el mismo argumento de Yamuni. Ambos pertenecieron al gobierno de Mario López Valdez. El panista como jefe de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas y el priista como subsecretario de Gobierno.

Ahora Yamuni ya definió que sí va a votar la cuenta pública del segundo semestre de 2016 porque en ese tiempo ya no pertenecía al gobierno malovista, pero la decisión de Marcial Liparoli se desconoce. Y es que a ese tema le saca la vuelta cuando se lo refieren.



Ofrecimiento. El líder de la Sección 02 en Sinaloa del Sindicato Nacional de Trabajadores Benito Juárez de la CTM, Enrique Ruiz Valdez, no quiere problemas futuros. Por eso, desde ya precisa que a los extrabajadores del Ingenio Los Mochis no se les ofrece montos económicos ni solares cuando se afilian a esa organización sindical.

Lo que sí delinea es que la intención de sumarlos a la organización sindical es para darles una fuente de empleo y beneficios a través de las empresas agremiadas. Además, los apoyarán con programas de los que no menciona porque lo hará en su tiempo.



Retraso. Si bien es cierto que entienden el formalismo, los comerciantes están porque los trabajos de modernización del centro de Los Mochis empiecen ya para que se haga realidad el proyecto de la Zona 030. El presidente de la Canaco, Jorge Pimentel, lo que quiere es que las labores empiecen para ganarle tiempo al tiempo. Quieren llegar a diciembre en las mejores condiciones.

Sin embargo, el director general de Obras y Servicios Públicos, Josué Sánchez Ruelas, dice que el proyecto en el centro se ha postergado porque quieren que el gobernador Quirino Ordaz Coppel venga a dar el banderazo porque parte de la millonaria inversión es del gobierno estatal. Y pues no puede faltar en la foto, aunque para los comerciantes eso es lo de menos.



Equipazo. Los priistas no salen de su asombro de una de las principales decisión que ha tomado el presidente del Partido Revolucionario Institucional en Ahome, Aldo Prandini Camarena. Se trata de tres nombramientos que acaba de extender. Uno hasta creó el cargo para colocar al exalcalde Ramón Ignacio Rodrigo Castro. Es el secretario de Operación Política.

Por si fuera poco incluyó a Rolando Luque Rojas como secretario de Acción Electoral y como secretaria de Organización a Denisse Iracema Fong Ruiz. Qué equipazo, exclaman algunos priistas.



Moneda de cambio. Dicen que la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, no es la primera vez que recibe presiones sobre sus funcionarios. En el inicio de la administración, el regidor del Partido Verde Ecologista, José María Flores, fue uno de los que pidió la destitución del director de Comunicación, Agustín Torres, a quien acusó de tomarse facultades que no le correspondían en el problema de la disputa por el liderazgo sindical en la comuna. Nubia lo sostuvo. Sin embargo, según el propio Torres Sotomayor, ahora quien pidió el despido es la coordinadora de los regidores priistas, Maribel Vega Quintero. Lo que está en el aire es si Nubia Ramos lo sacrificará. Ya se sabrá.

