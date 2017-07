Las cuentas. De a peso se puso la discusión sobre la iniciativa de reforma a la Constitución local que enviaron los diputados priistas sobre las cuentas públicas. Más que todos, el diputado local del PAN en Ahome, Zenén Xóchihua Enciso, le entró con ganas para rechazar la reforma que plantean los diputados priistas en el sentido de que las cuentas públicas suspendidas no sean discutidas y aprobadas en el Congreso del Estado, sino esas sean facultades de la Auditoría Superior del Estado.

Pero los diputados priistas los desmienten. Lo acusan, como a los otros, de que están queriendo crear confusión y sacar raja política del tema.

Lo que estos dicen es que las cuentas públicas suspendidas las van a discutir y aprobar en el Congreso, pero una vez que la ASE haya elaborado el dictamen. O sea, ya el dictamen no lo van a elaborar los diputados de la Comisión de Fiscalización. Todo esto se da en las vísperas de la revisión de las cuentas públicas suspendidas y del segundo semestre de 2016. Y los diputados locales con miras al 2018 están nomás que tientan para lucirse a favor o en contra de la iniciativa.



Primer corte. Dicen que parece que la decisión que ha pospuesto para llevar la fiesta en paz con los líderes de los grupos de poder, el alcalde de Ahome, Álvaro Ruelas Echave, se acerca a ella: la de cortarle la cabeza a uno o más funcionarios. Cuando menos eso se infiere con lo manifestado en las últimas ediciones del programa Mano con Mano y que fue más claro en la colonia San Francisco.

Lo que expresó ahí revela que no está conforme con algunos de sus colaboradores, a quienes regañó. Luego de eso salieron las versiones de que Ruelas Echave está haciendo una evaluación del desempeño de cada uno de sus funcionarios de estos seis meses para tomar una decisión: si los sostiene o los releva de sus responsabilidades. A la par, hay regidores que le atizan a la caída de más de un funcionario porque dicen que no han dado el ancho.



Avance. Hasta que los regidores Miguel Ángel Camacho, Yoshio Vargas, Juan Francisco López Orduño y Luis Felipe Villegas se dignaron en acudir con los locatarios del Mercado 030 que tienen un plantón en Palacio Municipal para que se les asigne un puesto a quienes no fueron contemplados pese a que trabajaban en la vía pública. Ahí, el líder de los puesteros, Guillermo Algándar, y su gente los escucharon.

Los regidores les expusieron que hoy darán a conocer el avance de la investigación que se lleva a cabo y que las cosas “van bien”. No les dijeron más. De inmediato, el discurso de confrontación que traía Algándar lo dejó atrás. Les da un voto de confianza a ellos y al alcalde Álvaro Ruelas Echave. Lo que sí es que el regidor del Panal Horacio Álvarez ya adelantó que de 50 locales revisados 7 están irregulares.



Casa por casa. Cada quien por su lado y en ocasiones juntos, los regidores panistas Miguel Ángel Camacho y Yoshio Vargas acuden a las comunidades para conocer sus necesidades. Van calle por calle y casa por casa. Aunque es obvio que estos están empedrando el camino para el 2018, están dejando abajo a los demás regidores que ni de juego quieren exponerse al sol.



Precios. A muchos aficionados al futbol la emoción les duró muy poco. Cuando supieron que el 18 de julio se llevaría aquí el encuentro del América y Murciélagos en beneficencia de Ezequiel “El Cheque” Orozco se ilusionaron. Incluso, ya se veían en el estadio Centenario.

Sin embargo, la desmoralización empezó a invadirlos porque ya la directiva del equipo Murciélagos adelantó que los boletos para entrar costarán entre 400 y 500 pesos. ¡Ah, bárbaros! La gente quiere asistir al juego, a ver a los americanistas, y a ser solidarios con “El Cheque”, pero con esos precios ni se alborotan ya.