Riesgoso. Un volado se aventó el regidor panista de Ahome Yoshio Vargas al denunciar en la sesión de Cabildo al director de Desarrollo Social, Carlos Bloch, por condicionar el apoyo de becas a la gente humilde a que respalden las aspiraciones en el 2018 de su esposa la diputada local Fernanda Rivera. Y es que reventó el caso sin que la persona que le denunció esa presunta irregularidad lo haya hecho ante la instancia correspondiente, lo que lo pone contra la pared.

¿Qué tal si la persona a la que se refiere se le echa para atrás? Simple y sencillamente va a quedar mal porque hace señalamientos en el vacío. De hecho, eso le dio la pauta al alcalde Álvaro Ruelas Echave para respaldar a su funcionario, que a como se ve no lo va a destituir, como lo pidió el regidor panista.

La síndica procuradora Cecilia Hernández podrá abrir el procedimiento administrativo, pero si Yoshio Vargas no le presenta a la quejosa, no hay caso. Por lo demás, de que la diputada local Fernanda Rivera quiere reelegirse, buscar la alcaldía o algo más, de eso muchos ahomenses no tienen ninguna duda, pero de que se le acredite que su esposo o algún otro funcionario hace trabajo a su favor usando los recursos públicos, hay un mar de distancia.



La vuelta. La opinión generalizada que existe es que mal harían los regidores y la administración del alcalde de Ahome, Álvaro Ruelas Echave, de ceder a las presiones de los integrantes de la organización de Antorcha Campesina están haciendo para que les den un local en el mercado 030. Y es que tras irrumpir en la sesión de Cabildo para tal fin el viernes, ayer persiguieron sin éxito al alcalde que les ganó el jalón.

Dicen que los puesteros le querían echar a perder el evento en el ejido Vallejo, pero Ruelas Echave se les adelantó en la hora para el desfile y no tuvieron otra más que colocarse donde se iba a terminar para hacerle el escándalo ahí. Pero el desfile no llegó a ese punto, terminó antes, por lo que se quedaron viéndose unos con otros. No se lo esperaban. Muchos dicen que lo lógico y lo derecho es que quienes tengan en forma irregular un puesto lo reasignen a quienes tienen derecho. Y para eso tienen que esperarse el resultado de la investigación.



De revisión. En cuanto supo que los diputados priistas dicen que al Congreso del Estado no le tocará revisar las cuentas públicas de este año con la entrada en vigor del sistema anticorrupción, el diputado local panista Zenén Xóchihua Enciso pegó el grito en el cielo.

Entre el coraje y la desilusión, Xóchihua Enciso se erigió en el impulsor de la transparencia y la rendición de cuentas para acotar la corrupción.

Si de por sí anda que no cabe porque ya hay señales de que la cuentas públicas suspendida del primer semestre del año pasado y la del segundo semestre del malovismo van a ser aprobadas, con eso de que los diputados priistas hablan de que ya ni van a tener la oportunidad de revisar las cuentas públicas de este año, pues de plano explotó.



Legislar. Cuando por todos le llueven críticas, el diputado local priista de Ahome, Jesús Antonio Marcial Liparoli, le “pucha” a la tarea legislativa. Presentó y se le dio primera lectura en la pasada sesión del Congreso del Estado a la iniciativa de Ley para la Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células.



Actuación. Se dice que el síndico de Higuera de Zaragoza, Gonzalo León Sotelo, se fajó los pantalones en el caso de la fumigación aérea de pesticidas en el poblado El Atún.

Tras la denuncia pública de los vecinos en el sentido de que un piloto de un avión fumigador provocó daños en los árboles frutales, como mango y ciruela, León Sotelo atoró al productor, quien le informó que por ese error lo había corrido. Además, el productor donó árboles frutales a las familias afectadas. Ahora sí que cumplió con su responsabilidad.