Duros. Los funcionarios del gobierno federal, estatal y municipal tienen menos de 24 horas para evitar que los productores de trigo del Valle del Carrizo bloqueen de manera indefinida la carretera Internacional, lo que provocará un problema grave en esa zona. De llevarse a cabo esto, el estrangulamiento del tráfico vehicular será de infierno para los usuarios de la rúa federal.

En el transcurso de los meses de la lucha por lograr un precio de 6 mil pesos por tonelada del trigo no se le había escuchado hablar tan decidido y fuerte al presidente de la Unión de Productores Agrícolas del Valle del Carrizo, Baltazar Hernández Encinas. Es más: era el de la línea de la negociación, de la tregua, para que el gobierno federal les cumpliera. Sin embargo, su postura cambió, lo que desde hace mucho tiempo los productores querían: van mañana por el bloqueo indefinido de la Internacional. Ya no son media hora ni dos horas. Así de radicales se pusieron.



Procedimiento. La síndica procuradora del Ayuntamiento de Ahome, Cecilia Hernández, no le quedó de otra más que abrir el procedimiento administrativo contra el director de Desarrollo Social, Carlos Bloch.

Lo que pasa es que el regidor panista Yoshio Vargas no sólo se quedó con la denuncia en la sesión de Cabildo de que el funcionario municipal estaba condicionando el apoyo de becas a la gente humilde a cambio de que apoyaran a su esposa, la diputada local priista Fernanda Rivera, en sus aspiraciones en el 2018, sino que pasó a interponer la queja formal. Pero aquí surge un detalle: Vargas no presentó a la quejosa para que lo hiciera que era lo más correcto. Por eso algunos señalan que el tratamiento que le ha dado es más mediático. Además, ya algunos quieren saber quién es la quejosa porque hasta donde se sabe no lo aportó en la queja formal.



Decisiones. Dicen que la rectora de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, María Guadalupe Ibarra Ceceña, seguirá tomando las “decisiones adecuadas” para que haya orden y estabilidad en la institución. A las presiones internas para que les dé las gracias al reducto de gentes que quedaron del exrector Guadalupe Camargo Orduño, las aguanta.

Así, Mario Antonio Flores Flores, Loúrdes Osuna, siguen ahí con bajo perfil, pero ya saben que de dar un paso en falso se van de la institución. Si a Ibarra Ceceña no le tembló la mano para despedir a casi 100 gentes a las que le dio plaza ya para irse Camargo Orduño, canceló de proveedora de la institución a una hermana de este, entre otras acciones, como quiera a Flores y Osuna los pone a disposición de Recursos Humanos. Se habla que la rectora trae la mano pesada.



Omisión. El síndico de Higuera de Zaragoza, Gonzalo León Sotelo, sigue siendo noticia, pero ahora no muy buena para su imagen e investidura. Resulta que tuvo un accidente al caer a un canal cerca de El Aguajito en la camioneta oficial, pero no lo reportó a nadie.

Se dice que la sacó de la obra hidráulica y la remolcó para su casa. Cualquiera puede sufrir un accidente, el problema para León Sotelo es que ni reportó el hecho a sus superiores y para acabarla de amolar los vecinos del lugar dicen que andaba en estado inconveniente. ¿Por eso no reportaría el hecho? De esto no se hubiera sabido si es que alguien no sube la foto de la unidad en el canal a las redes sociales.



En desgracia. El ejemplo de lo que no debe hacer un jefe policiaco es el de Mario Núñez. A tal grado fue su desatino que fue cesado en forma fulminante como director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de El Fuerte tras el paro laboral de los agentes por mal trato.