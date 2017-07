Reconsideración. Los productores de trigo del Valle del Carrizo tuvieron una reconsideración en la lucha por lograr los 6 mil pesos por tonelada del cereal: no van a tomar la carretera de manera indefinida, sino ayer ya hablaron de una hora. Sí. Es que si lo hacían de manera indefinida había de dos sopas: o el gobierno federal les cumplía o los mandaba desalojar con la fuerza pública con el riesgo de que se llevaran algunas detenciones.

Vieron más factible que ocurriera esto último, por eso el movimiento lo matizaron. Sin embargo, hoy no está remoto que algunos productores sigan con la idea de la toma indefinida, lo que el presidente de la Unión de Productores Agrícolas del Valle del Carrizo, Baltazar Hernández Encinas, ya le vio sus veremos. Pero el bloqueo de una hora y con estos calorones no es cualquier cosa.



Mensaje. Un coscorrón fue el que le dio el alcalde de Ahome, Álvaro Ruelas, al síndico de Higuera de Zaragoza, Gonzalo León Sotelo, al suspenderlo por cinco días de sus funciones y luego correrlo de un evento al que se presentó en el ejido San Isidro después de haber sido notificado de la decisión que se había tomado por no haber informado del percance que tuvo el sábado al caer al canal cerca de El Aguajito.

Es obvio que a León Sotelo le dolió. Le pareció injusta esta decisión. Algunos manejan que es un “ajuste de cuentas” porque ganó el plebiscito cuando no era “el gallo” del alcalde. Para esa elección tuvo el apoyo del diputado federal Bernardino Antelo.

Otros aseguran que por eso mismo debe de actuar con mucha cautela porque en una omisión o acto irregular que cometa se lo “van a echar al plato”, así haya ganado el plebiscito. Por más que le busque, el síndico no deja de ser empleado del alcalde.

De hecho, León Sotelo dio una versión que algunos dicen que no soporta la prueba del ácido. Pero todo indica que con la suspensión ahí se la van a dejar. Si son vivos, los otros síndicos deben de entender que el mensaje va también para ellos.



Cautela. Sabiendo la reacción que tuvo la confesión del alcalde de Culiacán, Jesús Valdés, de que tiene toda la intención de reelegirse, el de Ahome, Álvaro Ruelas Echave, optó por no exponerse a que le “tupieran” de manera anticipada.

Si bien es cierto que ayer dijo que no se ve en el taste porque él ya estuvo y ganó la carrera, está más que visto que Ruelas Echave va a esperar los tiempos. No quiere ser un caballo que llegado el momento esté cansado, desgastado, sino prepararse con calma para el arrancón si las circunstancias lo colocan en el camino.

Eso se entiende con la posición que tomó cuando los reporteros abordaron el tema porque hay otros que andan desatados por el 2018.



Reivindicación. Dicen que el coordinador de Protección Civil en Ahome, Sergio Liera Gil, se reivindicó a más no poder con la acción que realizó para convencer a un joven que no se tirara del techo de un negocio ubicado cerca de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

La labor que dirigió de manera personal duró alrededor de cinco horas, tiempo en el que la ciudad estuvo en vilo. Fueron horas angustiosas.

Ahora Liera Gil anda reanimado por las muestras de reconocimiento que le expresan quienes lo ven. Muy pero muy diferente que cuando se vio envuelto en el caso de la muerte a balazos de un cocodrilo que dirigió y que le costó la suspensión por un tiempo en la pasada administración municipal. Liera vive en carne propia los vaivenes del servicio público.



Por agenda. A los empresarios mochitenses no les cabe en la cabeza que por “cuestión de agenda” no inicien los trabajos de la Zona 030 en el centro de la ciudad. Sin embargo, Josué Sánchez, director general de Obras Públicas y Servicios Públicos, ya dejó en claro que será en la próxima semana cuando arranquen. Menos mal que ya hay fecha.