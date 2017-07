Exigencia. De sorpresa le cayó ayer al director general de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, Carlos Alberto Acuña, la postura del secretario ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Ahome, Martín López Félix, en la reunión del Consejo Estatal de Seguridad Pública presidida aquí por el coordinador general de esta instancia, Ricardo Jeny del Rincón.

Y es que López Félix le fue a la mano porque tiene trabajando a elementos preventivos que reprobaron el examen de control de confianza. Aunque el jefe preventivo no dio datos sobre ese particular, algunos comentaron que si Acuña accede a la petición de López Félix de correr a los policías no aptos, no va a quedar nadie en la corporación para cerrar la puerta por dentro.

En ese sentido, varios mencionan que no estaría mal que López Félix planteara con qué recursos se va a liquidar a los policías y quiénes los van a sustituir.



Ni los pelan. Los funcionarios del ramo ni siquiera se tomaron la molestia de hablarles a los líderes de los trigueros del Valle del Carrizo que ayer tomaron la carretera Internacional para exigir 6 mil pesos por tonelada del rubio cereal.

Una hora por la mañana y una hora por la tarde, los productores se atravesaron por la carretera a la altura de El Carrizo, lo que causó largas filas de vehículos en ambos sentidos en medio de un calor infernal.

Los trigueros no se atrevieron a más para no hacer sufrir a los usuarios de la rúa federal. Y como no tuvieron eco, el presidente de la Unión de Productores Agrícolas del Valle del Carrizo, Baltazar Hernández, ya se prepara para irse a la Ciudad de México a ser causa común con otras organizaciones para protestar en el centro de poder del país.



El fondo. Por la forma en que se actuó en su contra, a muchos no les quedó la menor duda de que el alcalde de Ahome, Álvaro Ruelas Echave, trae en la mira al síndico de Higuera de Zaragoza, Gonzalo León Sotelo, por jugarle la contra a él y al PRI en el plebiscito con el apoyo del diputado federal Bernardino Antelo Esper.

Eso está aprovechando Gonzalo para esparcir la especie entre su gente que en realidad su suspensión por cinco días y corrida de un evento es una “vendetta política” del alcalde no tanto contra él, sino contra Antelo Esper, que aspira a la alcaldía. El hecho de que no haya informado del accidente que tuvo es mero pretexto.

Algunos le dan la razón al alcalde que tiene que actuar con firmeza contra los funcionarios en el uso de las unidades oficiales, pero en la forma en que se hizo contra Gonzalo prevaleció entre los ahomenses más la idea de la “motivación política”.

La forma es fondo. Por lo pronto, Gonzalo ya sabe a qué tirarle. Algunos apuestan que no termina esta administración.



Empinado. El regidor panista de Ahome Yoshio Vargas parece que va a quedar entrampado en la denuncia contra el director de Desarrollo Social, Carlos Bloch, en el sentido de que condicionaba los apoyos a la gente para que apoyara a su esposa, la diputada local Fernanda Rivera, en sus aspiraciones en el 2018.

Con la solicitud que hizo a la síndica procuradora Cecilia Hernández de que si no se presentaba la quejosa que la investigación de todas maneras quede abierta, queda claro que Vargas no tiene la base principal de la denuncia.

Por eso muchos sacan sus conjeturas: o se adelantó a hacerla pública para tener unos minutos de notoriedad, se le “rajó” la quejosa o supo de oídas del caso. Haya sido como haya sido, Yoshio no queda nada bien porque anda acusando en el “aire”.



Ver para creer. Ahora resulta que el terreno donado en 1995 por el Cabildo para área verde a los vecinos de Villas del Sol no es del Ayuntamiento de Ahome. Más enredo no puede haber en el caso.