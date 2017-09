Mayoría. Los nuevos consejeros políticos del Partido Revolucionario Institucional en Ahome tomaron ayer protesta en un evento realizado en conocido salón que estuvo a reventar.

Algunos repitieron color, las mismas caras nada más que más viejas, pero se vieron otras nuevas que hablan de una nueva configuración de poder dentro del instituto político.

Unos y otros coinciden de que a todos los líderes de los grupos se les tomó en cuenta para que propusieran consejeros, que se vea la pluralidad interna.

Sin embargo, se comenta que la mayoría de los consejeros responden a los intereses del gobernador Quirino Ordaz y el alcalde Álvaro Ruelas Echave, lo que, dicen, es un buen signo para este en sus aspiraciones reeleccionistas. Claro, si al final la “línea” le favorece.



Siempre no. El excandidato del Partido Acción Nacional a la alcaldía de Ahome, Ernesto García Cota, se quedó con las ganas de regresar de manera formal al Partido Revolucionario Institucional.

Algunos daban por hecho que ayer tomaría protesta como consejero político, pero algo pasó que siempre no. Las condiciones no se le dieron, pero se hace de cuenta que sí está de regreso porque el que tomó protesta como consejero es su hijo Ernesto García Olguín. Además, el exdiputado local ya trabaja en el proyecto del diputado federal Bernardino Antelo Esper.



Malestar. No todo fue miel sobre ojuelas en la renovación del Consejo Político del PRI en Ahome. Algunos salieron desencajados, encorajinados, por lo que vieron. Incluso, alegan que de una vez le hubieran tomado protesta como consejero a Ernesto García Cota. Que más daba. Y es que la que sí tomó protesta como consejera política fue Marivel Castillo. Lo hizo como propietaria y muchos priistas “leales” lo hicieron como suplentes, quienes recordaron que Marivel en el 2013 fue candidata del Partido Sinaloense a la diputación local por el Cuarto Distrito Electoral. Es decir, jugó en contra del PRI.



Pendientes. El senador del Partido Acción Nacional Francisco Salvador López Brito rindió ayer su quinto informe de labor legislativa. Si bien es cierto que le puso mucha “crema a sus tacos”, como es lo que ocurre en estos eventos que ensalzan los logros, López Brito tuvo un gesto de autocrítica.

Es más, dice que está insatisfacho y con coraje porque no logró la reforma al campo. Casi nada. Lo que no se puede negar es que López Brito tuvo capacidad de convocatoria, ya que estuvieron políticos de todos los colores. Hasta estuvo el coordinador de los senadores panistas, Fernando Herrera.



No le está. Pese a hacer su catarsis completa en la pasada sesión de Cabildo, dicen que la regidora priista Julia Pérez Carrizoza no quedó a gusto por el caso del comerciante que la acusa de haber influido en su desalojo de su puesto en las afueras del Cobaes 02 para no tener competencia en virtud de que es la que opera la tiendita escolar de la institución educativa.

Para algunos lo que hizo Pérez Carrizoza en la sesión ya no tenía caso, ya que públicamente había dado su versión cuando quiso y como quiso.

Es más, el tema ya estaba rebasado. La escena que hizo, al grado de levantarse de su espacio e ir a colocar a un lado del alcalde de Ahome, Álvaro Ruelas Echave, para reclamarle su falta de apoyo en el asunto, la colocó en una victimización sin sentido. En realidad, Ruelas Echave la bateó, lo que dicen que trae inquieta a la regidora priista.



Apapachado. Janitzio Valle está siendo “apapachado” por propios y extraños tras dejar Vialidad y Transportes. Muchos hasta lo felicitan por haber salido de esa cueva de Ali Ba Ba. Luchó contra la corrupción, pero no pudo ganar la batalla.