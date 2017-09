Renovación. Con la algarabía igual o más de los otros cambios que se han registrado en el sector campesino y de las mujeres, ayer Jesús Gil tomó protesta como nuevo presidente de la Red de Jóvenes del Partido Revolucionario Institucional de Ahome. Con este se cierra el reacomodo de liderazgos en el instituto político de cara al proceso electoral de 2018.

Gil estuvo trabajando en forma activa en el Cabildo para la regidora Dulce María Ruiz, pero se habla que para llegar a la dirigencia de los jóvenes tuvo el aval del alcalde de Ahome, Álvaro Ruelas Echave. Dicen que Gil se ha sabido mover entre los “tiburones” del tricolor, a quienes les interesa que reagrupe a los jóvenes que son claves en la elección del próximo año. Este dejó en el camino a Estefanía Valenzuela, nieta del exalcalde Esteban Valenzuela García. Incluso, Estefanía “pataleó” cuando le informaron que no era la elegida.



Promoción. Los que acapararon el escenario del relevo de la dirigencia del Organismo Nacional de las Mujeres Priistas en Ahome fueron los “Amigos de M”. Estos no desaprovechan la oportunidad para hacerse notar.

En el acto de toma de protesta como presidenta del Onmpri de Maribel Sánchez Solís sobresalían las mujeres y hombres que están en ese proyecto que encabeza el director general de la Financiera Nacional de Desarrollo, Mario Zamora Gastélum. Llegaron con las cachuchas con la M que los distinguen. Claro, eran más mujeres. Incluso, hasta acarrearon porque un contingente llegó en un camión de “los azules” de la Villa de Ahome.

Loúrdes Luque era una de las operadoras. Se habla que cambió de bando porque antes era de las del Trébol, que ahora brillaron por su ausencia.



Defensa. Sólo bastó que se corriera la voz de que había un operativo de decomiso de autos americanos para que los que ofrecen los servicios de empadronamiento salieran a ser sus salvadores, entre ellos el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, Carlos Roberto Valle Saracho.

El empadronamiento es lo mismo o más que la “carabina de ambrosio”. En términos estrictamente legales el empadronamiento no tiene ninguna validez legal. ¿Quién corrió esa versión de decomiso de carros chocolates?



Reviven. Los que parece que van a tener una posición más activa son los líderes de los cenecistas del Valle del Carrizo, a quienes desde hace tiempo no se les ve en alguna manifestación en exigencia de los pagos a las cosechas de los productores, sobre todo de trigo. Eso sí no salen de las reuniones con los altos funcionarios estatales y federales.

Se trata de Pedro Esparza López, Manuel Hernández y Ramón Leyva Solano, quienes están exigiendo la reforma al campo para ya no seguir “mendigando” el pago de las cosechas. Leyva Solano destacó las gestiones del gobernador Quirino Ordaz para que se destrabaran los pagos, pero de nueva cuenta se estancaron. Como que se quieren reinvindicar con los productores, quienes ven con recelo el activismo de los mismos. Algo quieren, dicen.



Refrito. Más por la forma que por el fondo, la regidora priista de El Fuerte Maribel Vega Quintero salió “raspada” en la pasada sesión de Cabildo en la que planteó reformas para que se realice el Cabildo abierto. José María Flores, regidor del Verde Ecologista, la exhibió que usaba el Cabildo con un fin de promoción política personal. Y tomaba de bandera del Cabildo abierto cuando esto es una obligación legal hacerlo.

Ahí, el regidor mostró en Cabildo la campaña que Maribel trae con ese tema. Además, salió a relucir que presionó para que se le agenciara esa reforma a ella cuando ya la regidora Célida Vega lo había planteado con anterioridad. Y ahí mismo el síndico procurador Leonel Vea hizo lo mismo. O sea, le hicieron mal el agua a la expresidenta del PRI en El Fuerte.