Actitud. De manera radical, el director general de la Financiera Nacional de Desarrollo, Mario Zamora Gastélum, cambió su mensaje público sobre sus aspiraciones políticas para el 2018, pero su actitud y entorno en que se mueve no dejan de delatarlo de que crea el escenario para una candidatura del PRI al Senado de la República.

Este fin de semana se movió en los municipios del norte de Sinaloa firmando convenios con los alcaldes para poner a disposición de los productores los créditos de la institución, actos que parecieron más bien de promoción de su figura.

La razón de que ahora Zamora Gastélum ya no hable en forma abierta de sus aspiraciones es porque el proceso electoral empezó formalmente. Ni siquiera la hizo al “chistoso” con frases con doble sentido. Dicen que Zamora Gastélum está en su mejor momento, que subirá de nivel si su padrino político, el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, es el “bueno” del PRI a la Presidencia de la República, y si no pues el aire que trae se le acabará.



Desentendido. Los abogados se quedaron helados cuando se dieron cuenta que el exrector de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, Guadalupe Camargo Orduño, salió apresurado del salón en donde sesionaba el Colegio de Abogados de Los Mochis.

Lo hizo para que no lo abordaran los reporteros que lo vieron en la reunión de los litigantes que lo ven con recelo porque ahora sí acude con ellos para que lo arropen.

De hecho, el exrector le ha manifestado a algunos de los abogados que él no tiene nada que ver con el caos que existe en la institución.

Lo más reciente que salió a relucir es que le descontó a los trabajadores la cuota obrero-patronal del IMSS, pero no las pagó, por lo que la institución médica embargó la cuenta bancaria de nómina que antier destrabó la actual rectora, María Guadalupe Ibarra Ceceña. Por su comportamiento, de esto y lo demás no quiere saber nada.



Incómodos. Los regidores y regidoras del PRI en el Cabildo ahomense se “rascan la cabeza” cuando alguien les pregunta si se van a reelegir. Están en la incertidumbre, pero es muy seguro que en la planilla ya no vayan algunos.

Cuando menos tres de ellos “van a caer” porque se les tiene que dar espacio a los nuevos líderes de los sectores del tricolor y por la reducción del número de los mismos.

Pero de seguro alguien tiene que darle el espacio a Martín Castro, presidente del Comité Municipal Campesino número 5; Maribel Sánchez, presidenta del Organismo Nacional de las Mujeres, y Jesús Gil, presidente de la Red de Jóvenes por México. Estos están estrenando liderazgos que si se ponen en su papel les da el pasaporte mínimo al Cabildo, pero hay otros que van a tratar de aparecer o reaparecer en las boletas electorales en el 2018.



Pluralidad. Los nuevos consejeros políticos en el PRI de El Fuerte tomaron ayer protesta. Lo hicieron ante la presidenta de la Liga de Comunidades Agrarias y diputada local, Ana Cecilia Moreno Romero, quien llevó la representación del presidente estatal del tricolor Carlos Gandarilla. Se habla que es un consejo político plural, pero quien parte y reparte se lleva la mayor parte.

Por eso se dice que la mayoría de consejeros son de la regidora y expresidente del PRI, Maribel Vega Quintero, aunque hubo voces que aducen que son de la alcaldesa Nubia Ramos. Se señala que Leonardo Vega, presidente del PRI, solo dice que hay pluralidad y unidad.



Cargo. El regidor Marcos Robles se va a “pavonear” más, ya que ayer tomó protesta como nuevo presidente del Movimiento Territorial del PRI en El Fuerte. Si de por sí dicen que hasta el paso le cambió, ahora con el nuevo cargo partidista no se le va a poder ni hablar. ¿Será?