Activismo. Iniciado el proceso electoral de 2018, el excandidato a la alcaldía de Ahome por el Partido Nueva Alianza Rubén Félix Hays se empezó a mover para tener el aval interno para una candidatura a la presidencia municipal o diputación federal.

Ayer sostuvieron una reunión con los activistas del partido con lo que prácticamente arrancaron los trabajos para superar el resultado de la elección pasada.

Dentro de los que estuvieron de la dirigencia estatal se cuenta a Juan Antonio Zavala Parra, quien tiene lo suyo en ese partido.

La exregidora Emilia Domínguez se desvivió en halagos hacia Félix Hays seguramente apostándole que la va a apalancar para una candidatura y si es pluri que asegure un puesto de elección popular pues mucho mejor.

Se señala que el regidor Horacio Álvarez se le vio extraño en el presídium, ya que todavía no se acostumbran a verlo de azul turquesa, después de vestirse de tricolor y de azul con blanco.



Pelea. Se dice que el expresidente de Morena en Ahome Jesús Palestino le va a volver a entrar a la lucha por la candidatura a la alcaldía de Ahome.

La vez pasada, en la rebatinga, le tocó una para diputado en la que no hizo mal papel después de la desgastante y asfixiante campaña en la que lo dejaron prácticamente solo. Claro, era de los que se ponía en su papel para rechazar las cosas que se hacía desde la dirigencia estatal para favorecer a Lucio Tarín, que al final la autoridad electoral lo desconoció como candidato a la alcaldía. Algunos morenistas le apuestan que con José Borunda, secretario de Organización, el desaseo que ocurrió en la elección pasada ya no se vuelva a presentar porque entonces los resultados van a ser peores.

El problema que va a enfrentar este es de nuevo el de Lucio Tarín, a quien el exregidor José Rosario López Gil ya empezó a torpedear para que no le den ni agua. Lo trae atravesado. Cosas de este tipo le van a dificultar la tarea a Borunda.



En la lucha. La líder de las Rastreadoras de El Fuerte, Mirna Nereyda Medina Quiñones, ya definió el camino a seguir después de haber encontrado a su hijo asesinado.

Algunos creían que se iba a retirar a su casa, pero no. Ella va a caminar y a buscar a los familiares desaparecidos de las mujeres que la acompañaron en su dolor. No va a echar a la borda lo que se ha logrado desde esa organización con reconocimiento nacional e internacional.



Muestreo. La regidora Deisy Judith Ayala Valenzuela mueve sus “influencias” para favorecer a sus familiares. A una ya logró acomodarla. Se trata de la joven “Chuyita” Guerrero, quien es la nueva líder de la Vanguardia Juvenil Agrarista del Comité Municipal Campesino número 17 del Valle del Carrizo. Ayer la anduvo muestreando en la fiesta del ejido Emiliano Zapata, en el poblado 6.

Cuando los jóvenes de la preparatoria del Cobaes y la UAS se enteraron casi se caían para atrás porque le conocen no mucho liderazgo. Pero Ayala Valenzuela se sentía muy orgullosa de ella en el acto con los “compas”.



Desaire. A los priistas de El Fuerte no le cayó nada bien que la diputada federal Gloria Himelda Félix los desdeñara con no asistir al acto de renovación de los consejeros políticos. Dicen que el más “agüitado” era el presidente del PRI en El Fuerte, Leonardo Vega Barraza.

Es que los priistas no se explican el motivo por el cual no asistió si estuvo en la colonial ciudad para tomarle la protesta al regidor Marco Robles como presidente del Movimiento Territorial del tricolor y luego acudió a una comida a la casa con el extesorero de la comuna fortense Alfonso Robles, padre del nuevo líder del MT.

Después abandonó El Fuerte cuando la reunión de los priistas estaba encima. ¿Por qué no se quedó?