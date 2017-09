Desliz. La secretaria de Desarrollo Social en Sinaloa, Rosa Elena Millán Bueno, salió como “alma que lleva el diablo” del evento de entrega de apoyos del programa de Empleo Temporal a los pescadores de Topolobampo. No esperó a nadie. En cuanto terminó el acto se retiró sin esperar a nadie. Dicen que su actitud fue de enojo porque el alcalde de Ahome, Álvaro Ruelas Echave, le devolvió el desliz que ella tuvo durante el evento en el que lo mencionó una y otra vez como Álvaro Ibarra.

La primera vez el propio alcalde la corrigió que era Álvaro Ruelas. Otros también lo hicieron. Pero al final de su mensaje, Millán Bueno lo volvió a nombrar como Álvaro Ibarra, lo que de plano provocó risas de los asistentes.

En su turno, como en plan de vacilada, Ruelas Echave refirió que habría que investigar quién es ese Álvaro Ibarra al que traía en la mente Millán Bueno. Ella ya no estuvo a gusto, lo que se reflejó al terminar el evento. El episodio acaparó la atención más que el acto en sí.



El cafecito. Algunos esperaban ayer ver al alcalde de Ahome, Álvaro Ruelas Echave, con su taza con café en una de las obras que están en marcha en la ciudad y las sindicaturas del municipio. Pero no fue así. Y si lo hizo no supieron al cuál de las obras acudió.

Lo que pasa es que dicen que Ruelas Echave hizo el compromiso en un acto en el centro ceremonial del ejido 5 de Mayo de que en las mañanas se tomaría su café en alguna de las obras que se llevan a cabo en el municipio.

No se sabe si se le olvidó, pero quienes le dan seguimiento a lo que expresa trataban de saber por dónde empezaría para ver si cumple o no, porque seguramente no es para tomarse el cafecito con él.



Reaparición. En forma inesperada, el exregidor de Ahome José Antonio Gutiérrez Román reapareció en la escena pública. Tras su cuestionado desempeño en la administración municipal pasada terminó por renunciar al Partido Acción Nacional cuando no le tocó ninguna candidatura en el proceso electoral pasado. Ni siquiera pluri, de la que le fascinan. Pero ahora que en el PAN están en la operación cicatriz, lo sacaron o salió por voluntad propia del ostracismo.

El caso es que estuvo en el evento en el que los líderes estatales del Partido Acción Nacional, Sebastián Zamudio; de la Revolución Democrática, Claudia Morales, y Movimiento Ciudadano, Mario Ímaz, presentaron el proyecto del Frente Ciudadano por México.

En realidad, algunos panistas lo vieron con recelo porque saben que José Antonio Gutiérrez Román no da un paso sin huarache.



Rebelde. El presidente del Partido de la Revolución Democrática en Ahome, Olegario Armenta, no se ha doblado. La líder estatal del partido del sol azteca, Claudia Morales, no halla qué hacer con él. El diputado local Efrén Lerma tampoco.

Lo que pasa es que Olegario es el único presidente de los partidos en este municipio que no estuvo en el acto de presentación del proyecto del Frente Ciudadano por México. Es algo que llamó la atención.

Lo que pasa es que Olegario Armenta no comulga con la alianza con el PAN, pero en realidad él está con Andrés Manuel López Obrador, de Morena. Así están en lo poco que queda del PRD.



Movido. El diputado local de Ahome Marco Antonio Osuna Moreno despertó la curiosidad de la clase política de Guasave porque ya empezó a meterse a hacer trabajo de “gestoría” en ese municipio. Ya no sólo en Juan José Ríos, que abarca una parte de su distrito electoral, sino que se posiciona más arriba de Guasave.

Dicen que lo han visto muy movido en Ruiz Cortines llevando apoyos y ofreciendo algunos más. Algo trae entre manos.