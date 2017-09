Dignos. Las solicitudes y posteriores críticas no hicieron que el administrador del Museo Regional del Valle del Fuerte, Ricardo Portugal Cuevas, mejorara la atención hacia los integrantes de la Comisión de Historia y Cultura de Los Mochis.

Esto hizo que los cronistas e historiadores explotaran. Ya no quisieron seguir “batallando” con Portugal Cuevas, por lo que acordaron ya no tener como sede ese lugar en el que durante 15 años realizaron un sinfín de eventos en pro de la cultura regional.

Se habla de que no es que hayan salido muy “delicaditos”, pero la atención que se les estaba brindando era como para que le buscaran en otro lado. Al buen entendedor pocas palabras. La pregunta que no pudieron descifrarla bien a bien es si Portugal Cuevas actuó por consigna o por motu proprio.



Sin maniobra. El presidente del Comité Municipal Campesino número 5, Martín Castro Cota, no la está viendo llegar. Creía que estaba más fácil manejar la organización, pero se dio cuenta que no. A unos días de que asumiera el liderazgo, Castro no tiene mucho margen de maniobra porque le hace falta lo principal: recursos económicos. Dicen que por “rollo” no se queda, pero la vida real en el campo parece que lo está rebasando.

Incluso, se habla que se está desesperando con la presidenta de la Liga de Comunidades Agrarias Ana Cecilia Moreno Romero porque pareciera que lo está asfixiando.

La cuota monetaria que enviaban para el comité se le redujo y pues el nuevo líder cenecista en Ahome ya hasta ve “moros con tranchetes” de que se trata de un complot a su liderazgo.



A juicio. La pesadilla que vivió el exalcalde de El Fuerte Eleazar Rubio Ayala, por los señalamientos y procesos en su contra por presuntos malos manejos de las finanzas, empezó a padecerla el exalcalde Marco Vinicio Galaviz Serrano. De entrada no va solo: días aciagos se le esperan también al exgerente de la Junta de Agua Potable de El Fuerte Pablo Domínguez.

Lo que pasa es que el síndico procurador Leonel Vea Gámez los buscaba para notificarles del procedimiento que la Auditoría Superior del Estado tiene en su contra por el desfalco de alrededor de 10 millones de pesos en la paramunicipal. Incluso, la cosa no llega ahí: ya hay demandas penales en la Fiscalía General del Estado.

Así es que Galaviz Serrano y Domínguez tienen para entretenerse un buen rato en la ASE y la Fiscalía. De hecho, estos no terminaron bien al final de la administración por lo que algunos vislumbran que se harán pedazos en los juicios.



Ratificación. Con la marcha que encabezó ayer por las calles de la centenaria ciudad la líder de Las Rastreadoras de El Fuerte, Mirna Nereyda Medina, refrendó su compromiso de seguir en la búsqueda de los familiares desaparecidos de sus compañeras. Mirna organizó la manifestación para enviar el mensaje de que seguirá en la lucha con sus hermanas de dolor a tres años de formalizada la organización y pese haber encontrado asesinado a su hijo Roberto Corrales Medina hace algunos días.

De los 500 desaparecidos que se les han acumulado, llevan localizados 96 en la zona norte. Así, quienes le apuestan a que el liderazgo de Mirna y la organización de las Rastreadoras de El Fuerte se vengan a “pique”, se van a quedar esperando.



Recelo. Dicen que los priistas de Choix no le van a dar el apoyo a la diputada local Gloria González ni para su reelección ni para la alcaldía, a la que ya le echó el ojo. Pese a que en la sesión de renovación del consejo político le dieron otra cara, los priistas la ven con recelo.

Por eso, algunos alegan que en el PRI tienen que buscar un mejor perfil si es que, como los alentara el diputado local Marco Antonio Osuna, quieren recuperar la alcaldía en el 2018.