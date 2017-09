El ocaso. Tras tres reelecciones al frente de la Federación de Abogados de Sinaloa, Carlos Roberto Valle Saracho parece llegar a su fin de manera formal al frente de esa organización. El cambio de presidente del consejo directivo está para el 16 de diciembre para el periodo 2018-2020. Por eso, hay jaloneo entre los abogados que conforman esa organización.

Quiérase o no, también en los líderes de la otra ala de la FAS que no lo pueden ver ni en pintura. Pero están correspondidos. Más que la convocatoria, entre los abogados y uno que otro fuera del gremio comentan que de aquí a la fecha del registro podría a Valle Saracho despertarle la inquietud de seguir de frente por un cuarto periodo, lo que algunos cercanos a este aducen que eso está descartado.

Lo que sí es que unos y otros coinciden de que si no le entra de seguro a trasmano va a querer seguir controlando la organización. Es decir, dejar un heredero.



Garantías. El presidente del Consejo Municipal de Seguridad Pública en Ahome, Martín López Félix, no se domesticó. Algunos creían que ya con la investidura oficial no tendría posturas críticas a las políticas institucionales. O cuando menos no expresarlas en público.

Pero López Félix sigue igual de “bravo”, como si siguiera como presidente de la organización de abogados a la que pertenece. Ya lo había expresado, pero en tanto más se aplica el nuevo sistema de justicia penal habla con agudeza que asombra a cualquiera. Dice que el nuevo sistema le da más garantías a los presuntos delincuentes que a las víctimas.

Es decir, la nueva norma está diseñada para que prácticamente los que cometen un delito no pisen la cárcel. Y por supuesto que no está de acuerdo en ello. Y no es en lo primero que expresa su desacuerdo de las decisiones institucionales que se han vendido como de primer mundo.



Incierto. ¿El panista Miguel Ángel Camacho Sánchez conservó su capital político como para que su partido lo respalde con la candidatura a la alcaldía de Ahome por segunda ocasión? ¿Le ha sacado jugo en proyección y posicionamiento a la regiduría que ostenta? Las opiniones están divididas entre los panistas y fuera de ese partido.

Dejando a un lado eso, Camacho Sánchez está convencido de que llegar a una nueva elección y teniendo de contrincante de nuevo al alcalde Álvaro Ruelas Echave ahora “sí la gana de calle”. Así decía en la pasada elección y está de regidor porque también se “amarró” en la planilla “pluri”.

Sin embargo, el futuro político de Camacho es incierto sobre todo porque también la quieren los diputados locales Zenén Xóchihua Enciso y Juan Pablo Yamuni Robles. De hecho, este último ya empezó con su activismo.



Escamoteo. Los maestros jubilados y pensionados de la Sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se acabaron de desencantar con el secretario general de esa organización sindical, Edén Inzunza Bernal.

¿Cuál es la razón? Pues resulta que ya salió a relucir que la Secretaría de Administración y Finanzas le entregó al sindicato los 26 millones de pesos por concepto del bono que les corresponde y que andan peleando que se les otorgue.

Ya han hecho manifestaciones de presión, pero ya el titular de la dependencia, Carlos Carricarte, les puso al tanto de que esos recursos se le transfirieron al sindicato, por lo que no les deben nada. Sin embargo, Edén Inzunza no se los ha entregado.

El más enojado por esa razón es el aguerrido líder magisterial Juan Sarabia Barraza, que junto con su gente no se van a quedar de cruzados de brazos.



De juego. En lugar de preocupación, la arenga que hizo el diputado local de Ahome Marco Antonio Osuna a los priistas de Choix en el acto de renovación de los consejeros políticos, les causó risa a los panistas. Y es que Osuna aseguró que en el 2018 van a recuperar la alcaldía.