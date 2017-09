Quemada. En serios apuros metió el gobernador Quirino Ordaz Coppel a la coordinadora de los regidores priistas de El Fuerte, Maribel Vega Quintero. Y es que en pleno evento de inauguración de vialidades celebrado enfrente de Palacio Municipal, a esta y los otros regidores priistas, entre ellos a su mano derecha, Antonio Cota, los acusó de incumplidos.

Estos, presentes ahí, se quedaron “tiesos”. Lo que pasa es que hace meses los niños de la escuela secundaria Ignacio Ramírez le solicitaron unos aires acondicionados, a lo que Ordaz Coppel les dijo a los regidores que si le entraban. En ese entonces, Antonio Cota se comprometió a dotárselos. Sin embargo, a seis meses no cumplieron.

Ayer, el gobernador le dio derecho de justificación a Antonio Cota, quien se salió por la tangente. Dijo que no habían instalado los aires porque faltaba la luz 220 en la escuela de Vivajaqui. El detalle es que Cota quedó más mal porque los aires a los que se refería el gobernador eran para la escuela Ignacio Ramírez de El Fuerte y no de Vivajaqui.



Advertencia. Y ya entrado en gastos, el gobernador Quirino Ordaz Coppel advirtió a las constructoras que tienen que cumplir con los plazos establecidos en la construcción de calles de algunas comunidades de El Fuerte porque de lo contrario mejor que se vayan. Y es que en unas, por ejemplo en Constancia, registra un marcado retraso. Pero el mensaje no sólo es para aquí sino en otras partes.

El que también salió raspado es su secretario de Obras Públicas, Osbaldo López Angulo, a quien le recomendó tener una estricta vigilancia en que se cumplan los plazos en las obras porque, si no, también se va. Es decir, lo va a despedir si no cumple con su responsabilidad.



En acción. Los activistas y operadores en Ahome del director general de Financiera Nacional de Desarrollo, Mario Zamora Gastélum, no tienen otra que hacer más que divulgar los recorridos que este anda haciendo en la zona de desastre tras el sismo en Oaxaca.

Eso se infiere ante el cúmulo de videos e imágenes que mandan y suben a las redes sociales en donde Zamora Gastélum aparece en un lugar y otro desvastados por el sismo de 8.2 del jueves pasado. Algunos hasta ya sacan cuentas de que con la venia del mochitense, los operadores del grupo de la M arrobada están posicionando más a “Marito”, creándole una imagen de humano aprovechando la tragedia.

Se habla que la intención es riesgosa porque otros no ven bien que con la desgracia se realce la imagen de quienes tienen la obligación institucional de apoyar a los necesitados. Pero en política parece que todo se vale.



Aparecido. Por arte de magia, el diputado local del Partido Acción Nacional de Ahome, Juan Pablo Yamuni Robles, apareció en los ejidos y colonias. Los empezó a recorrer. Ayer estuvo en el ejido Ricardo Flores Magón.

Le está poniendo especial atención al Distrito Electoral número 5, que es donde ganó la elección, pero se dice que podría recorrer toda la geografía ahomense. Esto sería lógico porque ya algunos dentro del PAN lo manejan como candidateable para la alcaldía, pero de reducirse a su Distrito Electoral 05 se perfilaría sus intenciones a seguirle de frente como diputado local. Sin embargo, algunos dentro y fuera del albiazul ya dicen haberle agarrado la “pichada”: que va por la alcaldía.



Sin respaldo. Es tal el desespero del presidente del Comité Municipal Campesino número 5, Martín Castro Cota, que dicen que en el complot al que hace alusión que está sometido su liderazgo involucra al exdirigente Gilberto Irazoqui Galaviz.

No se sabe si Irazoqui Galaviz tenga algo que ver, pero lo que le ha dolido a Castro Cota es que le hayan reducido la cuota económica de la Liga de Comunidades Agrarias y que en el viaje al Congreso Nacional de la CNC le hayan dado viáticos para él y otro nada más. Y apenas va empezando.