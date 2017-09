Sin problemas. Sin ningún incidente político ni de seguridad se realizó la fiesta independentista en Ahome, por lo que el alcalde de Ahome, Álvaro Ruelas Echave, soltó el cuerpo tras que corría el riesgo de que sus adversarios le armaran un circo, mínimo el rechifleteo desde la explanada de Palacio Municipal, que estuvo a reventar la noche del 15 de septiembre.

Ruelas Echave está sujeto a cualquier acción para frenar sus aspiraciones reeleccionistas que parece que los más “bravos” son los de su mismo partido que los de afuera.

Previamente al Grito de Independencia, se desató una campaña en su contra que más que dañarlo, que es la verdadera intención, lo victimizan por lo burdo de la misma. Por eso algunos creían que en la ceremonia en la que se recuerda a los héroes de la patria le iban a salir con algo “desagradable”, nada más que no ocurrió así.



De trámite. Los que también pasaron sin ningún problema la ceremonia oficial del Grito de Independencia son los alcaldes de El Fuerte, Nubia Ramos, y el de Choix, Lindolfo Reyes. Ramos llegó “despampanante” a Palacio Municipal.

El mayor tiempo se ocupó en cuidarse de no pisar el vestido largo que lució para no caerse. No le pasó nada cuando tomó la bandera y se dirigió al balcón para vitorear los nombres de los héroes de la patria, para luego ondear la bandera y tocar la campana.

Ni se le fue la voz en el vitoreo. Por su parte, Reyes, con más tablas, porque el del 15 en la noche fue su cuarto Grito, ya que este es su segundo periodo, dicen que andaba en sus meras “nadadas”.



Ausencia. La coordinadora de los regidores priistas de El Fuerte, Maribel Vega Quintero, no acudió a la ceremonia del Grito de Independencia. Tampoco los regidores de su grupo Antonio Cota, Marco Robles y Rodolfo Cota. Algunos fortenses dicen que no hay que ir muy lejos por el motivo de su ausencia en el evento: quedaron resentidos y heridos por la regañada pública que les dio el gobernador Quirino Ordaz Coppel por incumplidos, por no entregar los aires acondicionados a los que se comprometieron a la secundaria Ignacio Ramírez.

Y hasta sacan la conclusión de que esa fue la primera respuesta que da Maribel a Nubia Ramos, a quien responsabilizan de “calentarle la cabeza” al gobernador en su contra para desplazarla en la carrera por la alcaldía. No lo toman de otro modo su ausencia porque si a alguien le gusta lucirse en ese tipo de eventos es a Maribel. Y, claro, subirlos al Face. Como que se le acabó el entusiasmo.



Delegación. Dicen que el recurso que interpuso un grupo de panistas para que se realizara la elección del nuevo dirigente en Ahome no fructiferó. Todo indica que aquí se va a designar a una delegación, acción que se la adjudican a Sergio Castro Angulo, uno de los ahomenses más cercanos del presidente estatal del Partido Acción Nacional, Sebastián Zamudio. De ser cierta la huella digital de Castro Angulo en esa maniobra, esta tiene lógica porque si se van a una elección puede que le hagan mayoría sus adversarios internos.



Luz verde. Como que se le compuso el barco a la rectora de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, María Guadalupe Ibarra Ceceña, en el más alto nivel de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa.

Eso porque es significativo que en la Junta Ejecutiva de la UAIS le ratificaron el nombramiento de Míriam Fabiola Guerrero Escalante como secretaria general de la institución, quien ocupaba esa responsabilidad, pero como encargada del despacho porque no se la habían aprobado.

Es más, por momentos se creyó que se la iban a rechazar. Sin embargo, parece que nuevos vientos soplan en la relación de la rectora con los funcionarios de la SEPyC.