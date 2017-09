Incrédulos. El secretario de Agricultura estatal, Juan Habermann Gastélum, no se cansa de prometer el pago de los apoyos a los productores de ciclos agrícolas que ya se están añejando. Como antes, ahora quiere calmar a los productores con que en esta semana se pagan los apoyos atrasados del ciclo 2014-2015 con una derrama de 80 millones de pesos.

Los líderes y los productores de las organizaciones agrícolas ya ni le creen y están más desmoralizados porque en lugar de agilizar los pagos le están poniendo más trabas. Uno de ellos es que les están pidiendo que se vuelvan a registrar para recibir esos apoyos. Y así están en los ciclos 2015-2016 y 2016-2017. Es tanto el desaliento y que ya no les creen nada ni a Habermann ni al delegado de la Sagarpa, Patricio Robles, que muchos productores ni van a registrarse otra vez.



Deslinde. Dicen que el expresidente del Comité Municipal Campesino Número 5 Gilberto Irazoqui Galaviz está involucrado tanto en sus negocios personales como para meterse a disputarle el poder a su sucesor Martín Castro. No son pocos lo que hablan que Irazoqui no tiene nada que ver en el supuesto complot que dice Castro Cota existe en contra de su liderazgo, empezando por la reducción del apoyo económico que le da la Liga de Comunidades Agrarias.

Si lo que quería Irazoqui era dejar esa responsabilidad para descansar un tiempo como para que ahora lo traigan de boca en boca. Así, Martín Castro tendrá que buscarle por otro lado la autoría de ese complot a su liderazgo si es que no existe en su mente y la de su séquito de líderes, que no lo dejan ni a sol ni asombra pensando en la “minita de oro” que sería la organización, pero que no encuentran la veta.



Alianza. Con cambio de dirigencia o no, con delegación o sin ella en el PAN en Ahome, los que están pero más que puestos para el 2018 son los regidores Miguel Ángel Camacho y Yoshio Vargas. El primero para la alcaldía y el segundo para diputado local.

No son los únicos, pero estos son los que tienen más margen de maniobra con su investidura que genera dinero, gasolina y relaciones. No están haciendo nada fuera del librito, pero la ventaja que tienen es que formaron una alianza que la están aprovechando para posicionarse entre la gente en los recorridos que realizan por las colonias y para constituir un bloque en el interior del albiazul. Como dicen algunos de su propio partido, le están sacando jugo a las regidurías.



Marcada. Por la reacción de resentimiento que tuvo, la coordinadora de regidores priistas en El Fuerte, Maribel Vega Quintero, parece que marcó su propio futuro político más que el haber incumplido con la entrega de aires a la secundaria Ignacio Ramírez y la regañada pública que le dio por ese motivo, al igual que a los otros regidores, el gobernador Quirino Ordaz Coppel.

El hecho de no acudir al Grito de Independencia y darle línea a los otros regidores de su grupo para que no fueran, no es nada para lo que dicen que va a hacer. Su intención es crearle a la alcaldesa Nubia Ramos una crisis de ingobernabilidad. Dicen los que saben que alguien tiene que decirle a Vega Quintero que en ocasiones hay que hacer muy “aguantadora” para dejar pasar las cosas por más hirientes que sean. Y ni jugarle las contras al que manda en Sinaloa que es el que manda en el PRI. Claro, salvo que ande pensando irse a la oposición. No sería la primera.



De viaje. Y la que anda retecontenta es precisamente la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, quien ayer apareció en Mazatlán con el alcalde Fernando Pucheta. El pretexto fue para agradecerle que le hayan dedicado eventos culturales este fin de semana para promover al Pueblo Mágico de El Fuerte por ser la puerta a las Barrancas del Cobre.