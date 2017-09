Más que rebelión. Como desconocido están agarrando los trabajadores al secretario de Salud en Sinaloa, Alfredo Román Messina, a quien le exigen que les explique dónde quedaron los 150 millones de pesos que les han descontado por nómina sin saber su destino porque a donde deberían de haber ido no llegaron.

Ayer, por segundo día consecutivo, pararon labores en los centros laborales en la zona norte sin que nadie se les acerque para tratar de contener la rebelión, que cada vez más se puede agravar. O Román Messina no entiende la magnitud del problema o quedó pasmado por no estar impuesto a estos líos, pero debería alguien de sus colaboradores cercanos orientarlo para operar con el fin de desactivar las manifestaciones. ¿O no sabe dónde quedó ese dineral?



Condiciones. El programa de credencialización del Instituto Nacional Electoral en escuelas empezó ayer en Conalep. El director general del Conalep en Sinaloa, Melchor Angulo, y el delegado del INE en Sinaloa, Jorge Luis Ruelas Miranda, lo presidieron en el plantel del fraccionamiento Las Canteras en esta ciudad. Es el primero en la entidad.

El propósito es que los jóvenes obtengan su credencial de elector “sin batallar”, en su propia escuela. A ver si así acuden a votar... En el acto se le vio como “pez en el agua” a Luis Bojórquez, quien hace poco se sumó a la estructura del Conalep en Los Mochis.



En espera. Dicen que el presidente del Partido Acción Nacional de Ahome, Carlos Ramón Lizárraga Corrales, está deshojando la margarita para saber si el presidente estatal del PAN, Sebastián Zamudio, lanza la convocatoria para cambio de la directiva o nombra una delegación.

Lo último que se sabe es que a su vez Zamudio está esperando respuesta de la dirigencia nacional para hacer una cosa u otra.

Lo extraño es que en los demás municipios está el proceso de cambio a todo lo que da, pero todo hace indicar que Ahome se cuece aparte, ya que aquí no se lanzó convocatoria. En esas condiciones, Lizárraga Corrales le tira a quedarse hasta después de 2018.



Por lógica. Lo que expresa el regidor panista Yoshio Vargas en torno a la guerra sucia a la que es sometido el alcalde de Ahome, Álvaro Ruelas Echave, tiene sentido. “Eso es fuego amigo”, le dice a los que le tocan el tema. Independiente de que haga un deslinde personal y partidista de esos ataques, Vargas parece que no está errado.

El contexto y la forma en que está encaminada la campaña negra ubica a sus diseñadores dentro del PRI. ¿Por qué? La opinión generalizada es que nadie de afuera se va a exponer antes de tiempo porque aún no se sabe si va a ser o no el candidato del PRI de nuevo a la alcaldía. Y si es lógico, argumentan, que habrá más de uno en el tricolor que lo quieran descalificar para que no sea el “bueno” del tricolor de nueva cuenta.



Queja. Dicen que la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, no le tomó mayor importancia al anuncio que hizo la dirigencia del PAN en Sinaloa de que va a interponer una queja en su contra ante las autoridades electorales por su acto de precampaña anticipada.

No está muy claro de que su participación en un acto del domingo pasado en Mazatlán con el alcalde de este municipio, Fernando Pucheta, y otros, además de funcionarios estatales, tenga elementos de peso para que la sancionen.

Sin embargo, eso le va a hacer ruido, cuando menos le van a sembrar la semilla de la duda a los fortenses de que más que ir a promover la imagen de Pueblo Mágico, la alcaldesa fue a “turistear” a costillas del erario.