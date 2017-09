Proyecto. Sergio Kelly, líder de los transportistas urbanos y suburbanos de Los Mochis, se quiso caer para atrás cuando lo consultaron sobre lo planteado por el director de Vialidad y Transportes en Sinaloa, Guillermo Damián Haro Millán.

Y es que este expuso que en el proyecto de modernización se contempla que las unidades tengan cámaras conectadas a C-4 y poner rampas para discapacitados, entre otras cosas, en lo que los transportistas tendrían que invertir alrededor de 2 millones de pesos.

Pues no se sabe cuándo se va a hacer eso porque Kelly simple y sencillamente señaló que no hay dinero. Pero además algunos transportistas no quieren endeudarse para eso.



Modelo. El exdiputado local priista Roque Chávez López provocó que más de alguno “levantara la ceja” cuando en su mensaje en la presentación de la Feria Comercial 2017 abordó el tema de la reelección, en su modelo, que consideró un acierto porque eso es un estímulo para que el que quiera repetir trabaje bien. A su consideración, el alcalde Álvaro Ruelas Echave, presente ahí, lo está haciendo en ese sentido y con “inteligencia”.

Algunos interpretaron eso como que para el empresario Roque Chávez, Ruelas Echave tiene los méritos para repetir por el trabajo que ha realizado. En su turno, el alcalde le agradeció ese gesto, pero le sacó la vuelta al tema argumentando que la ley se lo prohíbe. Pero la actitud de Ruelas Echave lo dijo todo.



Pluralidad. Dicen que el festejo del ejido Guillermo Chávez Talamantes, Valle del Carrizo, a celebrarse mañana, va a tener su repercusión política. ¿Por qué? El líder ejidal Eduardo Franco Valenzuela tiene de invitados especiales a los panistas, el senador Francisco Salvador López Brito y al diputado local Zenén Xóchihua Enciso, pero también al alcalde de Ahome, el priista Álvaro Ruelas Echave, entre otros del tricolor.

Dicen que lo que causó extrañeza es que no haya invitado a algún “peso pesado” del Partido Sinaloense, con quienes ha tenido acercamiento. En los últimos años, Franco Valenzuela ha tenido una participación política versátil. ¿Con quien se la irá a jugar el exsíndico de El Carrizo en el 2018?



Autoengaño. Como si los fortenses no supieran cómo están las relaciones con los regidores priistas, la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, salió ayer con que tiene una excelente relación con ellos. ¿Entonces a qué cree que fue a El Fuerte el líder estatal del PRI, Carlos Gandarilla? Más que con otros, se habla que lo que le interesaba al dirigente priista era calmar los ánimos de los regidores priistas, capitaneados por Maribel Vega Quintero, con quienes se reunió para pedirle que la apoyaran.

A ella la “traen apuntada” al ponerles en contra al gobernador Quirino Ordaz Coppel en su reciente visita que realizó a la colonial ciudad. Señales de que las relaciones con los regidores están en su peor momento, pero la alcaldesa Nubia Ramos sale con que tiene excelente relaciones. ¡Sí, cómo no!



Litigio. Por cierto, la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, tiene una queja ante el Instituto Estatal Electoral por actos anticipados de precampaña cuando asistió el domingo a Mazatlán bajo una y otra justificación oficial, pero queda la impresión en muchos de que fue más a turistear.

Sin embargo, para los panistas la alcaldesa fortense realizó un acto anticipado de precampaña en el concierto de la Banda El Recodo.

En la queja van incluidos otros alcaldes, como el de Mazatlán, Fernando Pucheta. A como se le ve, la dirigencia estatal del PAN no les va a dejar pasar ninguna a los alcaldes.

Ya están denunciados, a lo que el presidente estatal del PRI, Carlos Ganadarilla, se comprometió a defender.

Bueno, cuando menos eso dijo antier cuando visitó El Fuerte para apoyar a la alcaldesa Nubia Ramos de los regidores priistas.