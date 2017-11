La moda. Dicen que el alcalde de Ahome, Álvaro Ruelas Echave, se sentía “soñado” ayer durante el desfile por las calles de la ciudad en el marco de la conmemoración del 107 aniversario de la Revolución Mexicana. Y es que en algunos puntos del recorrido no faltó quien le gritara que se reeligiera, lo que provocó que la gente que estaba alrededor le aplaudiera.

Esto evidentemente agradó a Ruelas Echave, que busca un periodo completo. En respuesta, este los saludó y les sonrió mientras seguía en su recorrido “revolucionario”.

O sea, el desfile del 20 de Noviembre no estuvo ajeno al tema que está de moda entre los ahomenses: la reelección o no del alcalde que algunos calculan que lo va a definir, primero, el Partido Revolucionario Institucional a mediados del próximo mes y si esta le favorece los electores en julio del próximo año.



Coyuntura. Pero no todo fue “miel sobre hojuelas” en el desfile para el alcalde Álvaro Ruelas Echave porque tuvo que agarrar el “toro por los cuernos”. Para no empeorar las cosas, Ruelas Echave se apersonó con los vecinos de la colonia San Francisco que demandan que no se construya una gasolinera en la calle Madero y Tamaulipas.

Los ciudadanos se plantaron para protestar a un lado del templete donde estaba el alcalde y otras autoridades para ver pasar los contingentes que participaron en el desfile del 20 de Noviembre. El alcalde dialogó y pactó una reunión con ellos para mañana.

No fueron los únicos que se manifestaron, pero el problema de los vecinos de la colonia San Francisco es la más nueva.

Este tipo de conflictos ya es añejo en la ciudad, en donde se han instalado un sinnúmero de estaciones de gasolina en contra de la voluntad de la gente.



Adaptación. El empresario mochitense Felipe Juárez se metió al círculo de Morena en Ahome, el partido de Andrés Manuel López Obrador, que quiere hacerlo suyo una vez que el presidente del Partido del Trabajo en Ahome, Mario Hilario Flores, lo convenció para que fuera su candidato a la alcaldía. Juárez, dueño de una conocida empresa de productos de limpieza, había aceptado ir por el PT, pero una vez que la dirigencia nacional petista optó en ir en alianza nacional con Morena, los líderes de este partido en Ahome se le acercaron para “acapararlo”, lo que creó cierta tensión entre los líderes petistas y morenistas.

Sin embargo, al paso de los días las relaciones se relajaron. Incluso, el empresario Felipe Juárez ya acudió a un evento de Morena. Este fue en la presentación del libro de Andrés Manuel López Obrador.



Déficit. Más problemas que beneficios va a traer al líder del PRI en Ahome, Aldo Prandini, el nombramiento de Laura Elena Valdez como presidenta del subcomité del tricolor en la sindicatura Central. Dicen que no sólo les va a pegar en esa sindicatura sino en el municipio. ¿Quién se la recomendó como para decirle que no?



Estaba visto. Un “quemadón” le están dando los líderes de Antorcha Campesina a la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos Carbajal, tras haber ordenado el desalojo del plantón que tenían frente a Palacio Municipal.

Y es que los dirigentes e integrantes del movimiento antorchista repartieron volantes entre los fortenses en que la acusan de mil y una cosa por mandarles a los policías preventivos.

El pretexto inicial de la alcaldesa fue que entorpecerían el desfile de los niños, pero una vez que reubicaron el plantón en la plazuela para que no pasara eso, de todos modos los policías actuaron. ¿Que no tienen derecho a manifestarse en forma pacífica? Por eso, hoy es posible que el líder antorchista José Benjamín Fragoso y su gente se vuelva a plantar aunque no le guste a la alcaldesa fortense Nubia Ramos Carbajal.