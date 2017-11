Destinatarios. Después de que el alcalde de Ahome, Álvaro Ruelas Echave, fustigó a quienes se cuelgan la “medalla ajena” de los logros que ha obtenido su gobierno y el de Quirino Ordaz Coppel, algunos se están quebrando la cabeza para ubicar a quiénes se refirió.

Es decir, quién o quiénes son los destinatarios del mensaje que emitió Ruelas Echave en el campo pesquero El Colorado.

Como se da por descontado al diputado federal priista Bernardino Antelo Esper, por reconocerle, al igual que a Enrique Jackson Ramírez, su apoyo para bajar recursos para obras, ya las sospechas recayeron hacia los perredistas y morenistas, quienes son los que empezaron a recorrer la geografía ahomense. En realidad, sí da para estos el perfil del mensaje del alcalde.



Ni hablar. La que de plano ya mejor ni habló fue la directora de la Asociación Ale en Los Mochis, Lucila Castro, en el acto de presentación de la campaña contra las enfermedades renales, celebrado en Salud Municipal.

Ahí, el director de la dependencia municipal, Héctor Hubbard Beltrán, llevaba la voz cantante. Y de veras que Hubbard Beltrán tomó la palabra para no soltarla hasta que se cansó. Por eso cuando le tocó el turno, Lucila Castro ya ni quiso hablar en virtud de que el director de Salud Municipal “lo había dicho todo”.

Naturalmente a los presentes les hizo gracia la declinación de la directora de la Asociación Ale por dar un mensaje. Apenado o no, Hubbard sólo alcanzó a sonreír y mirar para todos lados.



Sainete. Quienes quedaron exhibidos ayer al negarse a permitir el inicio de la auditoría fueron los dirigentes del Módulo de Riego Mavari cuando habían dicho que no se oponían a la misma. Pretextando que no estaba el presidente Israel Barreras, el tesorero del módulo, Cristian Rodrigo, no les permitió a los representantes de la comisión de auditoría pasar para dar inicio a la revisión contable que harían los auditores de un despacho contable.

La actitud de Barreras enardeció a los usuarios que acompañaron a los comisionados Raúl Villegas y Enrique Ochoa, por lo que mejor optó por irse del lugar. Y pues los usuarios se metieron a las oficinas para que inicie la auditoría. ¿Qué esconden los dirigentes del módulo para no dar cumplimiento al mandato de la asamblea general de usuarios?



No se rinde. Dicen que mostrando carácter, tras la muerte este fin de semana de su hermano Julián, el director general del Conalep en Sinaloa, Melchor Angulo Castro, se reincorporó ayer a sus actividades oficiales. Sus colaboradores y el personal lo vieron bien, entero.

Incluso, antier algunos lo vieron en el Partido Revolucionario Institucional buscando a su presidente, Aldo Prandini Camarena. Pero además circula información de que se reunió con algunos empresarios, entre ellos Guillermo Elizondo Collard. ¿Melchor Angulo trató algún tema institucional o el de su aspiración a la alcaldía ahomense? ¿O los dos, uno tras otro? Los que lo conocen y a como anda aseguran que de seguro no dejó tema sin ponerlo en la mesa. Así las cosas, el funcionario estatal parece que sí ve las señales, pero es de los que no se rinden con eso.



Tacha. Ya está comprobado que el director de Acción Social y Cultura de El Fuerte, Román Padilla, no es “monedita de oro para caerle bien a todos”. El dirigente del Sindicato de Filarmónicos de El Fuerte, Felipe Salcedo Miranda, habla hasta lo que no de Padilla.

Lo que derramó el vaso de agua es que ni les pagó desplazamiento ni les dio la alternancia a un grupo local en la realización de la Feria Tradicional de El Fuerte.

Puros grupos foráneos tocaron en los bailes de especulación que se realizaron. Por eso, no quisieron que se parara en los actos de celebración del Día del Músico.