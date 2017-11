Exigencia. Una vez que se vinieron los “ajustes de cuentas” contra los exfuncionarios malovistas, la rectora de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, María Guadalupe Ibarra Ceceña, tomó “aviada” para exigir que las investigaciones que se realizan en la Procuraduría General de la República se agilicen para castigar a los exfuncionarios de la institución educativa por los presuntos malos manejos que hicieron de los recursos económicos.

Para ella, saldrían como ocho Lapos, refiriéndose a la detención del exsecretario técnico de la Secretaría de Turismo Luis Ángel Pineda Ochoa. De hecho, se calcula que no tarda en darse la embestida legal contra el exrector Guadalupe Camargo Orduño y otros exfuncionarios implicados en las supuestas anomalías.

Falta saber si los encuentran, si es que no han puesto tierra de por medio. A cómo están las cosas, Ibarra Ceceña está esperando ese momento para “desafanarse” de los que fueron funcionarios en la pasada administración y ahora son simples trabajadores.



Ver para creer. Por una razón u otra, el diputado local panista de Ahome Juan Pablo Yamuni como que no está muy convencido de la solidez legal para enjuiciar a algunos exfuncionarios malovistas. Aunque no lo admite, explora la posibilidad de que el fondo sea político. Dicen que es distinta la postura de la diputada local priista Fernanda Rivera, quien lo que quiere es que se vaya con todo contra los exfuncionarios. Lo que son las cosas.



Perfil. Algunos priistas ahomenses le pusieron mucha atención a lo dicho por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en el evento de celebración ayer del Día de la Armada de México, en el sentido de que el candidato priista presidencial no se va a elegir en base a los elogios o aplausos.

Y es que suponen que con eso se da línea para que esa misma fórmula se aplique en Sinaloa, donde ya se sabe quiénes tienen el escenario en cada uno de los municipios con ese perfil.

De hecho, el “gallinero” priista se alborotó más porque ayer se publicó la convocatoria para la elección del candidato presidencial, cuyo registro de los interesados se hará el 3 de diciembre.

Falta la convocatoria para la de senadores, diputados federales, locales, alcaldes, síndicos procuradores y regidores para las entidades, sobre todo la de Sinaloa que está que arde.



Rechazo. Hasta los regidores priistas le dieron la espalda a la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos Carbajal, ayer en la sesión de Cabildo en la que pretendió que le aprobaran la Ley de Ingresos, documento que se les entregó casi en la misma reunión. Ese fue el problema. Los regidores priistas, panistas, verde, etc. se pusieron en su papel: no iban a alzar la mano a ciegas, por lo que la sesión tuvo que suspenderse.

Primero van a revisar el documento para no llevarse una sorpresa tras que lo aprobaran. Lo que más “caló” entre los regidores es que la alcaldesa quiso responsabilizar de esa situación a los regidores de la Comisión de Hacienda, encabezada por Antonio Cota, lo que le salió peor. Sí, el regidor del grupo de Maribel Quintero. Esto es sólo una prueba de los problemas que enfrenta Ramos Carbajal.



Adquisición. La que dio mucho de que hablar es la regidora priista de El Fuerte Célida Vega, quien en un abrir y cerrar de ojos apareció con una camioneta nuevecita.

Los fortenses luego averiguaron que la acaba de adquirir en Sonora para no pagar la tenencia vehicular en Sinaloa, tema que está de moda en el Congreso del Estado. Y por si fuera poco, la unidad es de color azul. Si de por sí.

A los líderes del Partido Revolucionario Institucional en ese municipio y en Sinaloa no les cayó nada bien esa adquisición en este momento, pero parece que lo que más les dolió es el color de la camioneta Kia.