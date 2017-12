Las cartas. Lo primero que hizo Telésforo Armenta Valenzuela tras dejar la presidencia del subcomité del PRI en el Valle del Carrizo es ponerle “cascabel al gato” en la víspera de las definiciones por las candidaturas en Ahome.

Ayer se descolgó a la ciudad para hacer un pronunciamiento en favor del diputado federal Bernardino Antelo Esper para la alcaldía. Armenta Valenzuela dice que ese es su “gallo” y el de muchos priistas que así se lo han expresado.

Con esto ahora ya tomó forma lo que en un principio se dijo de que lo habían removido de la dirigencia priista en esa sindicatura porque andaba trabajando para Antelo Esper. Cierto o falso, Armenta Valenzuela ya mostró sus cartas de manera abierta.

Dicen que en la estructura priista de esa región tiene fieles que lo siguen con su “gallo”. Así, el ambiente priista se está sobrecalentando pese a que el presidente del PRI en Ahome, Aldo Prandini Camarena, acaba de comer con los líderes de esa región para que esperaran los tiempos.



Señales. Luego que se dio la definición de que el 9 de este mes el alcalde de Ahome, Álvaro Ruelas Echave, rendirá su primer informe de gobierno, muchos priistas y no priistas en automático se preguntaron de si será el primero y último que dará en su “periodo corto” de gobierno.

Unos dicen que no, pero los más aducen que sí porque dará otros en su “periodo completo”. Estos últimos porque consideran que se va a reelegir. Sin embargo, existe una franja de intermedios que esperan el acto que se llevará a cabo en el Teatro Ingenio para ver más señales de que si Ruelas Echave es el “bueno” o todavía se está cocinando a fuego lento la decisión en la que tiene mano el gobernador Quirino Ordaz Coppel. Ya se sabrá, pues.



Responsabilidad. El presidente del Consejo Municipal Electoral en Ahome, José Encarnación Torres Camacho, y los consejeros quedaron ayer debidamente instalados para la elección de alcalde; lo mismo los presidentes de los consejos distritales 02, 03, 04 y 05, Norma Lidia López, Martín González, Brenda Sauceda y Elizabeth Obeso, y los consejeros de cada demarcación para la elección de diputados locales.

Dentro y fuera de los partidos lo único que se asegura es que los funcionarios electorales ya no lo van a tener fácil para prestarse a maniobras con el fin de favorecer a algún candidato, sobre todo al oficialista. En anteriores procesos de plano algunos dieron mucho de que hablar.



Dificultades. El aspirante a diputado federal por la vía independiente, Paúl Velázquez, parece que se va a quedar con las ganas de registrarse para tal fin. Lo que pasa es que no llega a repuntar en la recopilación de las firmas para su candidatura independiente, como muchos otros más que creyeron que por ser diputado federal o porque en las redes sociales tienen muchos seguidores la iban a agarrar fácil. Ya vieron que no.



El pago. Los trabajadores de base de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa tuvieron un respiro porque ayer se les depositó el pago de la quincena y el 50 por ciento del aumento salarial retroactivo. Esto último fue con recursos propios de la institución y el otro 50 por ciento se hará en los próximos días con recursos federales que llegarán.

Se dice que la rectora de la UAIS, María Guadalupe Ibarra Ceceña, y sus funcionarios no cobrarán el retroactivo para que alcanzaran los recursos para los trabajadores. Lo harán hasta la otra quincena. De todos modos no se extrañe que más de uno va a querer agitar las aguas tomando de base el pendiente del 50 por ciento del pago del retroactivo, pero la situación es propia de como la dejó la pasada administración encabezada por Guadalupe Camargo Orduño.