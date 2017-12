Preparación. Justo a una semana de rendir su primer informe de gobierno, el alcalde de Ahome, Álvaro Ruelas Echave, delineó la sustancia del mismo: ayer empezó a circular un video que es la antesala de su primer informe, en el que dará a conocer lo que se está haciendo, pero esto será, según conceptualizó, la oportunidad para hacer un ejercicio distinto de autocrítica.

Esto último le gustó, según las primeras reacciones, a algunos que esperan algo más que escuchar lo que ya de antemano se sabe, que se están realizando obras y programas, lo que reconocen propios y extraños tiene posicionado al alcalde en la ruta del 2018.

Para nadie es extraño que precisamente la preparación del acto del informe y este mismo le servirá a Ruelas Echave, sea o no su intención, como otro elemento de impacto de opinión pública, que le allanará la candidatura priista para su reelección. Si no es ahora, cuándo, pues. Ruelas Echave hizo el video en la Ciudad de México, a donde acompañó a su esposa, la presidenta del DIF, María del Carmen Osuna, quien recibió el premio Gilberto Rincón Gallardo, por el mérito de inclusión.



Suspensión. Los vecinos de la colonia San Francisco y los automovilistas brincaron de gusto al saber que el alcalde de Ahome, Álvaro Ruelas Echave, ordenó iniciar los procedimientos para suspender la obra de instalación de una gasolinera en la citada colonia y quitar los Mupis que se han instalado en las principales calles de la ciudad, para que ya no se instalen otros.

Se habla de que la decisión se tomó porque los permisos no se hicieron de la mejor manera. Estos son problemas que vienen de las dos últimas administraciones. Así, los vecinos de la San Francisco ya no van a tener que andar bajo zozobra, manifestándose de día y de noche, ni los automovilistas buscando dónde estacionarse por el estorbo de los Mupis. Bueno, si es que los empresarios involucrados en los casos no dan el pleito.



Marcha atrás. Quienes cuestionaron al delegado de Vialidad y Transportes en el Valle del Carrizo, Francisco Vázquez Ramírez, quien en la reunión-comida de los líderes tricolores de esa región con el presidente del PRI en Ahome, Aldo Prandini Camarena, les dijo que todos estaban con uno u otro aspirantes a la candidatura a la alcaldía, tuvieron que reconocer que tenía razón, aunque les duela el descobijo.

Y es que a Vázquez Ramírez le dio la razón el hecho de que el expresidente del tricolor en el Valle del Carrizo, Telésforo Armenta Valenzuela, haya hecho una conferencia para destapar al diputado federal Bernardino Antelo Esper para la alcaldía. No que no.

Así, los que estaban grillando al exsíndico, mejor conocido como el Choti, optaron por dar un paso atrás. Los que sí traen la espina clavada son los diputados locales, porque este no le parece que tenga méritos para tener el apoyo de los carricenses para su reelección. Casi por nada.



Sin habla. Por cierto, los diputados locales priistas de Ahome, Fernanda Rivera, Jesús Antonio Marcial Liparoli y Marco Antonio Osuna Moreno, se quedaron sin habla tras salir a relucir el cambio de eliminación de la tenencia por subir en forma inusitada el pago del refrendo vehicular.

Cuando se anunció la eliminación de la tenencia fue un contento, se llenaron de alabanzas, pero al venirse la escalada de inconformidad por el aumento del refrendo vehicular, lo que pega a los que no pagaban tenencia, que se sepa, ni pío han dicho. A la hora de la votación se va a saber. Y así quieren reelegirse.



Les falta. El presidente del Partido Independiente de Sinaloa, Serapio Vargas, vino a Los Mochis a invitar a los ciudadanos a una candidatura. Y es que se dice que no tienen ni para completar la planilla para cabildo.