El Ingenio 

En espera. Ya casi se va el año y los ahomenses se quedaron esperando el informe legislativo del diputado local por el Tercer Distrito Electoral de Ahome, Jesús Antonio Marcial Liparoli. El acto se llevaría a cabo en octubre y si bien es cierto que tuvo algunos improvistos, incluso de salud, muchos no atinan a encontrar el motivo por el cual no lo ha rendido.

Sin embargo, no falta quién maneje que el informe lo dejó por la paz al darse cuenta de que el evento de nada o poco le serviría para su proyecto de reelección en virtud de que en las sindicaturas clave para ganar la elección tiene todas las de perder. Y es que después de la campaña y su ascenso al Congreso del Estado ya no lo han vuelto a ver en un evento propio.



Un volado. El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera de la Sección 12, Gabriel Lizárraga, hizo que los exobreros del Ingenio Los Mochis se regocijaran al ver una esperanza de que les toque un “dinerito” para no pasar tan mal Navidad.

Y es que Lizárraga salió con que les repartiría unos recursos de un fondo de las ventas que han realizado, pero a lo que le apuesta es que se realice la venta de una maquinaria.

Para bien o para mal, el líder de los extrabajadores del desaparecido Ingenio Los Mochis les despertó el ánimo porque algunos andaban por la calle de la amargura. Habría que esperar del 15 al 20 del presente para ver si al líder sindical lo alaban o lo ponen pagado.



Defensa. Los adversarios del alcalde de Ahome, Álvaro Ruelas Echave, volvieron a retomar los ataques en su contra para afectarlo evidentemente en sus aspiraciones de reelección en el 2018. En la embestida pasada, Ruelas Echave salió intacto porque fue evidente la intencionalidad, pero además sin la mínima rigurosidad de los señalamientos.

Ahora lo agarraron de bajada explotando el tema de los desaparecidos en Ahome, tomando de base las declaraciones de Mirna Medina, líder de Las Rastreadoras de El Fuerte. Concebido el acto para eso o no, pero ayer Ruelas Echave salió al paso a esa campaña al acudir a la Policía Municipal para entregar cámaras de solapa y de patrullas.

Ahí, les dio el total respaldo a los policías, a quienes, dijo, los están tomando como bandera para afectarlo pensando en el 2018. Algunos calculan que los ataques y contraataques van a arreciar en estos días.



Perfilada. La presidenta del Partido Sinaloense en Ahome, Marisol Morales Valenzuela, se perfila como la segura candidata a la alcaldía.

Los otros que se mencionan se desfondaron de inmediato aunque uno de ellos traiga un activismo, pero su problema es que con miles de negativos en su espalda. Y es que las cuentas que se sacan en ese partido es que aunque es novata en la “grilla”, Morales Valenzuela logró presentar trabajo, como se reflejó en el informe que rindió el pasado mes de octubre ante la militancia y ahomenses.

Ese día, ese informe le sirvió para dejar atrás a quienes sueñan, no de ahorita, sino de hace muchos años en ser aunque sea candidatos a la alcaldía ahomense. Pues parece que se van a quedar soñando.



Siempre no. Se habla que el gobernador Quirino Ordaz Coppel siempre no estará el día 14 en el primer informe de la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, porque asistirá a una reunión con el presidente de la República. O Ramos pospone el informe para otro día o lo rinde sin el gobernador el 14. Si opta por lo primero, la tercera será la vencida.