La fórmula. Al ver el impacto que tuvo en las redes sociales la imagen en el que un vendedor tiró una canasta de empanadas antes de permitir que los inspectores de Inspección y Normatividad se la decomisaran, el alcalde de Ahome, Álvaro Ruelas Echave, no quiso modificar la fórmula que ha aplicado en otros casos que le han explotado: suspendió a los inspectores y ordenó la apertura de un procedimiento administrativo.

Sin lugar a dudas Ruelas Echave actuó a botepronto, tomando esa medida para evitar que el escándalo escalara aún más, que es lo que sus adversarios querían.

Sin embargo, después de que el alcalde anunció la decisión de actuar para deslindar responsabilidades, el graderío le bajó de tono a sus gritos. Es más, el alcalde no quiso dejar la plaza con ese flanco al grado de no viajar a la Ciudad de México para recibir el premio nacional por Gobernabilidad.



Respiro. La que sí fue es la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos Carbajal, quien recibió el Premio Nacional Agenda para el Desarrollo Municipal 2017, quien lo presumió que es un contento.

Ya se le hacía tarde el día para recibir esa distinción, lo que le da un respiro para acreditar los logros de su gestión, aunque muchos no le toman importancia a esos reconocimientos por razones de todos conocidas.

Independientemente de eso, a Ramos Carbajal le cayó como anillo al dedo ese detalle en la víspera de su primer informe de gobierno, que se llevará a cabo el 14 del presente mes con la asistencia del gobernador Quirino Ordaz Coppel, quien acudirá porque la reunión de la Conago, en la que estaría el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se pospuso para otro día.



Oportunidad. El diputado local del Partido de la Revolución Democrática de Ahome, Efrén Lerma Herrera, hizo que a sus colegas legisladores, sobre todo del PRI, les zumbaran los oídos por el reclamo de la tardanza para nombrar a la comisión de selección mucho menos el Comité Ciudadano Anticorrupción.

El legislador ya les tomó la medida a sus compañeros: le entra a los temas en que va a ganar. Este es uno en el que de seguro lo va a seguir explotando tanto hasta que salga adelante para adjudicarse ese logro.

Lo mismo hizo con el tema de la tenencia vehicular, lo que ayer ya se derogó ese impuesto en la sesión del Congreso del Estado. Ahora agarró el del sistema anticorrupción, en el que no hay motivos para que se retarde porque ya los aspirantes a la comisión de selección hicieron su exposición desde hace rato.



Bajo perfil. De los alcaldes del norte de Sinaloa, el único que no se ha alborotado para su reelección o algún otro cargo es el alcalde de Choix, Lindolfo Reyes Gutiérrez. No se sabe el motivo por el cual no se le ve interés en repetir en el cargo, pero así como ahorita tiene bajo perfil, a la hora buena podría dar la sorpresa, según quienes lo conocen.

Dicen que si no es Reyes Gutiérrez su abanderado, al Partido Acción Nacional se le complicaría sostener la alcaldía porque no tiene algún cuadro con arraigo salvo que vuelvan los “cartuchos quemados” de Juan Carlos Estrada o Édgar Félix Bustillos, exalcaldes al igual que lo fue hasta el 1 de enero pasado Lindolfo Reyes.



Conducta. Hay versiones que indican que la diputada local Gloria González se distanció de la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos. ¿Por qué será?