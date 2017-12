Limpio. La operación que hizo previo al renovarse tres días antes la embestida en su contra y de su gobierno, que amenazaba con ensombrecer su primer informe de gobierno, le dio resultados ayer al alcalde de Ahome, Álvaro Ruelas Echave, al salir limpio del acto que se llevó a cabo en el Teatro Ingenio, que estuvo abarrotado en presencia del gobernador Quirino Ordaz Coppel.

Y es que Ruelas Echave tuvo toda la cancha libre para destacar las obras que se están realizando y las acciones emprendidas para poner orden y optimizar recursos, sobre todo en la Japama, sin que se registrara alguna manifestación o protesta, como se temía tras la convocatoria que hizo gente arropada en el anonimato en las redes sociales.

En el informe, el alcalde se centró en la rescisión de los contratos de despachos, el plan de austeridad, lo hecho en Japama, etc., para rematar con las obras de la Zona 30, el drenaje pluvial de la Valdez y la obra cumbre la carretera Mochis-Topolobampo, entre otras. Claro, refirió que esto ha sido posible con el respaldo del gobernador.

Si esto arrancó aplausos más cuando se ahogó y le salieron las lágrimas al referirse al apoyo que le han dado su esposa, Ana del Carmen Osuna, y sus dos hijas. Lo que llamó la atención también fue el escenario: distinto, incluidos todos, con el acento del pueblo.



¿Autodescarte? Si alguien esperaba una señal política en el mensaje emitido por Ruelas Echave, en lo que respecta a su reelección o no, parece que la encontraron. No se sabe si va a hacer cierto o no, pero lo dicho por el alcalde infiere que terminará su periodo, que no se reelegirá.

Y es que mencionó que el tiempo que le resta como alcalde, 10 meses, vendrán mejores cosas porque el desarrollo que experimenta Ahome, de la mano del gobernador, no puede detenerse.

Es por estas palabras que algunos juran y perjuran que fue un autodescarte para la candidatura priista a la alcaldía.

Así, la gente del diputado federal Bernardino Antelo Esper y el director general del Conalep, Melchor Angulo Castro, se alborotaron más. Incluso, más que Antelo y Angulo quienes estuvieron en el informe.



Ausentes. De los exalcaldes estuvieron Esteban Valenzuela García y Policarpo Infante Fierro, pero no el panista Zenén Xóchihua Enciso ni el priista Arturo Duarte García.

¿Por qué no acudieron? Nadie supo dar razones, pero no faltó quienes manejaran la versión de que para estos últimos estaba mejor que los oídos les chillaran de lejos que a unos metros.

Otros que no estuvieron fueron el regidor panista Miguel Ángel Camacho y el presidente del PAN, Carlos Ramón Lizárraga Corrales. La no asistencia al acto de estos dos algunos lo vieron más mal que bien, pero pues tienen sus razones.



Apoyo. Por cierto, el gobernador Quirino Ordaz Coppel trajó buenas nuevas ayer a los ahomenses al anunciar que van otros 90 millones de pesos para llevar la reconstrucción de la carretera Los Mochis-Topolobampo hasta la entrada de este puerto.



Desfiguro. El que se vio muy aprontado es el presidente de Canacintra, Eury Valle, que prácticamente se abalanzó para saludar al gobernador Quirino Ordaz Coppel cuando este llegaba al Teatro Ingenio en compañía del alcalde ahomense Álvaro Ruelas y de Culiacán, Jesús Valdés. Los que lo vieron dicen que fue todo un desfiguro.



Elección. José Luis Polo Palafox es el nuevo presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, en sustitución de Carlos Roberto Valle Saracho, quien se resiste a dejar esa representación. Patadas de ahogado, dicen quienes apoyan a Polo Palafox. La elección fue en Mazatlán: 18 de 27 colegios de abogados le dieron el voto.