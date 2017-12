Accidentado. Independiente del trabajo legislativo y de gestiones que ha realizado, los asistentes ayer al informe legislativo del diputado local priista Marco Antonio Osuna Moreno no se explican el motivo por el cual fue tan accidentado. Osuna Moreno no estuvo bien en la lectura de su mensaje, en parte por el mal estado de su garganta.

Muchos no le regatean el resultado que ha dado en el Congreso del Estado, pero la forma en que lo dio no le lució. Al acto de rendición de cuentas llegó gente de todos lados, pero muy contados de la colonia Tabachines, en donde se llevó a cabo el informe.

Para acabarla de amolar, Osuna Moreno optó por que el diputado local Carlos Montenegro diera el mensaje final, en lugar del alcalde de Ahome, Álvaro Ruelas Echave. Dicen que por este no hubo fijón, pero algunos no vieron bien ese cierre al margen de que Montenegro sea su gurú legislativo.



Lecturas. Por cierto, el alcalde de Ahome, Álvaro Ruelas Echave, puso a sacar conjeturas a medio mundo por una parte del mensaje que emitió en su primer informe de gobierno. Algunos dicen que lo expuesto de que el tiempo que le resta como alcalde, 10 meses, vendrán mejores cosas para el municipio, significa que seguirá en el cargo y no se separará para buscar la candidatura priista para su reelección, pero otros más no le dan esa lectura.

Es más, estos últimos opinan que si bien es cierto esas palabras dan margen a su autodescarte, no necesariamente tiene que ser así. Y pues Ruelas Echave le puso ayer fuerza a esto último, aunque optó por no tocar el tema electoral por las acotaciones que tiene por ley. Va a esperar los tiempos. Y esto es poco antes o después del 15 de enero, por lo que de aquí a esa fecha los priistas y no priistas pueden seguir cavilando si Ruelas Echave buscará su reelección o no.



Zancadilla. Por consigna o no, la regidora priista Julia Pérez Carrizoza hizo hasta lo que no para que la gente no acudiera al primer informe legislativo de la diputada local priista Fernanda Rivera Romo. Para ser más claro: quiso boicotear el evento.

Si creyó que a la gente que les habló para que no asistieran se lo iban a guardar en secreto, no le funcionó en virtud de que horas antes y después del acto de rendición de cuentas soltaron la sopa.

Los testimonios indican que Pérez Carrizoza les habló o los visitó personalmente con el plan en mano para hacerle el vacío a Rivera Romo, lo que no logró porque al evento se presentaron dándole el apoyo a la diputada.



Alineados. El senador Francisco Salvador López Brito y el diputado local Zenén Xóchihua Enciso aparecieron en primera fila en el acto en donde Ricardo Anaya anunció que va por la precandidatura presidencial por el ahora llamado Por México al Frente.

Los panistas ahomenses fueron parte de la comitiva de sinaloenses que vitorearon a Anaya, que un día antes se había separado como presidente nacional del PAN. Los operadores y militantes del blanquiazul de Ahome luego sacaron sus conclusiones, a las que ya le han atinado en procesos anteriores: que se acomodan de inmediato para obtener alguna candidatura.



Apenitas. El exsecretario de Vivienda del entonces Comité Regional Agrario número 5, Humberto Beltrán, se alzó con el triunfo sobre José Luis Rodrigo en la elección para comisariado del ejido México. La diferencia fue de 10 votos. No tendría mayor trascendencia si no es porque esta elección revelara el ánimo de la gente del campo.