Incompleto. El director general de Obras y Servicios Públicos de Ahome, Josué Sánchez Ruelas, se llevó la regañada de su vida de nada menos y nada más que del alcalde de Ahome, Álvaro Ruelas Echave, quien se dio cuenta de que iban a abrir a la circulación la obra que está en Canuto Ibarra y Agustina Ramírez sin haberse terminado.

Y es que el evento se programó creyendo que todo estaba concluido, pero cuando en un tramo de los carriles le quitaron los bordos de tierra se dieron cuenta que no había pavimento. Eso fue antenoche, por lo que a las carreras le echaron el pavimento y acordonaron ese pedazo, por lo que ayer al llegar a las 07:40 horas le sorprendió esa escena al alcalde, quien buscó al encargado de la obra y al director general de Obras, pero ¡no estaban! De seguro ya sabían que se les iba a armar. Y es que para parapetar la obra no se les ocurrió otra cosa mejor que pintar de amarillo la tierra porque las guarniciones no se hicieron. Y pues al alcalde se le subió lo Ruelas.



Desgarriate. Alguna estrategia tendrán que tomar los funcionarios del Ayuntamiento de Ahome para concientizar a los mochitenses que respeten los espacios en la remodelada calle Zaragoza entre el bulevar Rosendo G. Castro y la Miguel Hidalgo.

Lo que se ha visto desde las primeras horas en que se abrió esa obra es que los peatones no caminan por su área, sino que invaden el carril de los ciclistas, el de las personas discapacitadas y hasta el de los vehículos. Por eso, algunos aseguran que los policías viales tendrán que entrar en acción para orientar a los peatones, al que más de algún ciclista ha estado a punto de arrollarlos.



Amistad. El expresidente municipal de El Fuerte Víctor Sarmiento, tuvo que aclarar a varios el motivo de su asistencia al primer informe legislativo del diputado local priista de Ahome, Marco Antonio Osuna Moreno, que se realizó en el parque de la colonia Tabachines. Lo hizo porque muchos lo vieron raro. “Vine porque es mi amigo”, les aclaró por aquello de que alguien haya pensado que ya se había convertido en priista. Es decir, que se hubiera cambiado de bando político. El Semas, como le gusta que le digan, sigue siendo panista aunque después de la alcaldía no ve una.



Ostracismo. El que ni se alborotó en este proceso electoral que está en marcha es el excandidato independiente a la alcaldía de Ahome, Gerardo Peña Avilés. Contrario a Luis Felipe Villegas, quien tiene la intención de nueva cuenta ser candidato a la presidencia municipal tras lograr alcanzar una regiduría tras judicializar la elección pasada, Peña Avilés optó por mantenerse al margen de la lucha electoral. Pues sí. La votación que tuvo ubicó al Arqui Peña en su realidad.



Desdén. Los niños fortenses que ganaron un campeonato de beisbol en Hermosillo, Sonora, no tuvieron el privilegio de que la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, por lo menos los saludara. Por el contrario, sus colaboradores los “corrieron” con todo y padres para que le despejaran la calle a la alcaldesa cuando ella iba a bajar de Palacio a encender el arbolito de Navidad en la plazuela. Y es que la caravana que recibió en El Fuerte a los menores había hecho una parada enfrente de Palacio.