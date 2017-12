¿Y quién lo conoce? Después de que era un misterio porque ni el presidente del Consejo Municipal Electoral en Ahome, José Encarnación Torres Camacho, había querido informar del nombre del ahomense que pretende buscar la alcaldía por la vía independiente, ayer se supo que se trata de Francisco Belmontes Ojeda.

El asunto es que por más que averiguan los mochitenses, nomás no saben quién es. ¿Cómo entonces le hará para reunir las firmas ciudadanas que requiere para registrarse? Como si nomás fuera ser candidato.



Coqueteo. Por el lado del PRI, el que todavía anda batallando para que lo acepten es Enrique Ruiz Valdez, conocido como Lord Iphone, a quien dicen que no lo quiere ningún grupo político del Revolucionario Institucional, con el argumento de que solo siembra la discordia.

Lo cierto es que por el ruido que trae con la CTM y el respaldo del dirigente nacional de este organismo, Carlos Aceves del Olmo, al parecer otros colores ya le cierran el ojo y, por lo pronto, se dice que Morena ya lo invitó a representarlos. ¿El PRI Ahome dejará ir esta pieza?



Hace su luchita. La que no se cansa de hacer ruido y levantar la mano es la regidora priista Dulce Ruiz Castro, quien se alicusa en cada evento oficial para llamar la atención, además de que parece que buscara los micrófonos para promocionarse, dando a conocer los apoyos que dice, “gestiona” para el sector pesquero en El Colorado, su comunidad. Lo malo es que nadie la pela y por más condición física que tenga, el brazo podría cansarse de estar levantado antes de llegar al 2018. ¿O no?



Despistados. En El Fuerte los que todavía no se ponen de acuerdo son José María “Chema” Flores, Maribel Vega y la alcaldesa Nubia Ramos, por lo que el PRI en ese municipio todavía parece campo de batalla, aunque se dice que la hora de la reconciliación ya está muy cerca. Pero mientras ellos se ponen de acuerdo, el que ya levantó la mano por la candidatura del PRI a la alcaldía es el exregidor José Luis Lachica y, a decir de los allegados al partido, solo falta la unidad para que se digan los nombres decisivos.



Respaldo. El grupo Intercamaral de Los Mochis se reunió ayer con el alcalde de Ahome Álvaro Ruelas Echave. Por fuera se decía que todo era para hablar de las obras en proceso, también de los avances o hasta para entregar directamente a los dirigentes empresariales un primer informe de gobierno, dado los compromisos que hizo por separado con cada uno de ellos al inicio de su administración. Al final, frente a la prensa, se dijo que el organismo daba total respaldo a Ruelas Echave para la reelección. Qué forma tan original de comenzar el proyecto de campaña.



¿Seguridad? No cabe duda que la Ley de Seguridad Interior trae a todos de cabeza. Simplemente ayer, en Los Mochis, los representantes de la iniciativa privada reunidos en la Intercamaral la avalaron totalmente. Sin embargo, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Juan Elogio Guerra, quien estuvo en Los Mochis para poner la primera piedra de la extensión de la Escuela de Educación Física, dijo todo lo contrario: que no fue consensuada, que debe darse marcha atrás, porque la salida a la calle de los militares será para reprimir los movimientos como se hizo en el 68. Qué tal...



Consulta ciudadana. Hablando del tema, al que le surgió de repente el interés por la Ley de Seguridad Interior fue al presidente electo de la Federación de Abogados de Sinaloa, José Luis Polo Palafox, pero resulta que aún no pone en claro sus ideas.

Habla mal de las posibles consecuencias y a la vez defiende el actuar de la milicia, sin dejar de recordar los escándalos por supuestos abusos de militares. No le queda de otra que comenzar a trabajar en una consulta ciudadana que ya promueve por WhatsApp, pues apenas así podría opinar de forma positiva o negativa.