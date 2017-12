El incómodo. El más asustado con las reuniones de Enrique Ruiz Valdez, con representantes panistas y morenistas resultó ser, dicen, el mismísimo alcalde de Ahome, Álvaro Ruelas Echave, quien al parecer anduvo preguntando por todos rumbos qué hacía el joven cetemista reunido con Yoshio Vargas en un conocido café de la ciudad, pues al parecer no forma parte de su equipo para la reelección y de cambiarse de color podría darle muchos dolores de cabeza.



La misma cantaleta. El que anda bien entonado con la misma cantaleta a los agricultores es el diputado federal Germán Escobar, de que si se les paga o no los más de mil millones que se les debe a los agricultores. Lo único que deja claro es que si se llega a pagar esa deuda de hace dos años, deberá ser antes de febrero del 2018, cuando inicie el proceso de campañas electorales para que no sirva de “pantalla” a algún candidato, de lo contrario deberán esperar quien sabe cuántas temporadas más y tanto discurso del exlíder campesino no servirá de nada.



Papa caliente. Gilberto Irazoqui Galaviz anda con todo en su papel de enviado especial del Pueblo Mágico, aunque el asunto no será tan fácil. En El Fuerte, la papa está más caliente con la calentura que traen varios pretendientes a los cargos de elección popular y más que de por medio está la presencia de las mujeres con ansias de ser presidenta o diputada. Muchos dolores de cabeza para el exdirigente campesino. Si no, pregúntenle a Maribel Vega, Nubia Ramos y Célida Vega y compañía. ¡Dios lo agarre confesado!



Volteados. Ahora sí que algunos políticos no saben ni qué es derecha ni que es izquierda. Víctor Sarmiento y Eleazar Rubio Ayara fueron presidentes municipales en El Fuerte por el Partido Acción Nacional, y ahora andan en busca de un “huesito” pero por Morena.



Morenazos aquí y allá. Y tanto alboroto por el partido de Andrés Manuel López Obrador en Morena en El Fuerte, aunque todavía no se ve claro, con eso de que existen dos supuestas corrientes. Una que encabezan los exalcaldes Miguel Ceceña Ruelas y José María Zamora Torres y por el otro cachete, el polémico expresidente municipal Eleazar Rubio Ayala. En las reuniones de los primeros, se cuidan de la presencia del nativo de Sinaloa de Leyva por considerarlo persona no grata en tierras fortenses, mientras que este suelta la carcajada al decir que les lleva la delantera. Entre exalcaldes te veas.



También se alborotó el hijo. Román Padilla Balderrama, actual director de Acción Social en El Fuerte, ya se alborotó o mejor dicho lo alborotaron y quiere ser diputado local. Ahora con su “cinito en tu comunidad”, pretende darse baños de pueblo para convencer al PRI que sí las puede. Solo que antes tendrá que rendir cuentas del trabajo realizado en la dependencia municipal. Ah, sobre todo, dar a conocer cuánto le quedó en la feria de noviembre y a dónde fue a dar ese dinero. A ver si no le pesa la sombra de su padre, el exdiputado federal Alfredo Padilla Fierro, a quien prácticamente no conocieron en su distrito.