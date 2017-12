Blandito. Los concesionarios de una de las líneas de transportes en el norte de Sinaloa se encuentran sumamente molestos con el delegado de Vialidad y Transportes en Los Mochis, Hugo Leal Sañudo. Lo que pasa es que tras que un chofer agredió a otro de una línea de autobuses contraria, lo que fue videograbado, Leal Sañudo le aplicó una sanción de suspensión de 15 días al agresor.

Se habla que pudo sacarlo de circulación durante 90 días. Es decir, la sanción máxima de suspensión. Los transportistas no saben qué le pasó a Leal Sañudo por su mente para ser tan blandito.

Con razón pasa cada cosa entre los choferes que cubren la ruta Los Mochis-El Fuerte. Sin embargo, el delegado de Vialidad y Transportes se saca de la manga con que se suspendió 15 días al chofer agresor para realizar la investigación.



Reto. El coordinador de regidores panistas en Ahome, Miguel Ángel Camacho Sánchez, se está jugando la última carta para tratar de ser de nuevo el candidato del Partido Acción Nacional y, por ende, de la Alianza por México al Frente, a la alcaldía.

Ya se dio cuenta que todo apunta a que el diputado local Zenén Xóchihua Enciso va a ser el abanderado, por lo que está planteando que se sometan a una encuesta y el que salga mejor posicionado que sea el candidato.

Por supuesto que Xóchihua Enciso sólo se sonrió cuando le dijeron la propuesta de Camacho Sánchez, que habló tras la reunión que organizó el diputado local para ir fortaleciendo internamente sus aspiraciones.

“Mi Líder” no salió muy contento de este encuentro porque se dio cuenta del fondo. Algunos ven difícil que Xóchihua Enciso le acepte el reto.



Reciclaje. Era cuestión de que se llegara la hora de la repartición de candidaturas para que el empresario Rubén Félix Hays le entrara el gusanito por una de ellas por el Partido Nueva Alianza, que va coaligado con el Partido Revolucionario Institucional.

Se dice que a este partido le toca definir a los candidatos a diputados locales por el Distrito Electoral 02 y 03, pero el excandidato a la alcaldía en el proceso electoral pasado le interesa la candidatura a la diputación federal. Por eso se señala que aún está el jaloneo por la definición de las candidaturas.

Sin embargo, Félix Hays, quien controla ese instituto político en Ahome, ya está alentando a sus fieles seguidores para entrarle con todo. A nadie sorprendería que para los distritos electorales locales antes señalados mande a Emilia Domínguez y Armando Rodríguez. ¿Que no habrá otros?



En aprietos. Los vendedores ambulantes traen de cabeza al director de Inspección y Normatividad del Ayuntamiento de Ahome, José Javier López Jackson. Más tarda en quitarlos de las banquetas por la calle Zaragoza, entre Cuauhtémoc y Marcial Ordóñez, que los puesteros en instalarse de nuevo. Dicen que ya no halla qué hacer con esos puesteros.



Rebelión. Los trabajadores de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte no entendieron razones ni del gerente general, Javier Soliz Gutiérrez, ni de la alcaldesa Nubia Ramos Carbajal. Ellos quieren que les pague el aguinaldo completo y otras prestaciones, pero como no lo hicieron ayer se rebelaron con un paro de labores y un plantón en Palacio Municipal. Maribel Barreras, dirigente de los trabajadores del Ayuntamiento fortense, no pudo contener la manifestación de los trabajadores de la Japaf.

Quien encabezó la protesta fue la delegada sindical María Luisa Almeida Vega. Los bonos de ella se fueron hasta las nubes. Muchos dicen que este tipo de acciones echan a perder las campañas de promoción turística del Pueblo Mágico, pero quién o quiénes son los responsables de esto.