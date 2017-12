La señal. Dicen que la señal definitiva para que quede claro quién va a ser el bueno del Partido Revolucionario Institucional para la alcaldía de Ahome se dará el próximo 13 de enero. O un poco antes. ¿Por qué? Esa fecha es la límite legal para que los funcionarios públicos se separen de sus cargos. Y cómo los tres visibles aspirantes a la candidatura priista a la alcaldía son servidores públicos, habría que ver quién lo hace porque el que lo haga estaría claro que trae la línea. En esas condiciones, los priistas esperan una señal de esa naturaleza para irse a la cargada del alcalde Álvaro Ruelas Echave; de Melchor Angulo Castro, director general del Conalep en Sinaloa, o de Bernardino Antelo Esper, diputado federal. Ni modo. Así son los priistas.



Donativo. Por cierto, el diputado federal priista Bernardino Antelo Esper se montó en el proyecto del Pavotón 2017 para penetrar entre los ahomenses. Grabó un video en la víspera de Navidad para dar a conocer que donó todo su salario y los bonos que recibió en este mes de diciembre para adquirir y repartir dos mil 500 pavos a las familias ahomenses. Esto también fue posible por la donación que hicieron las empresas y la ciudadanía, a quien les dio el valor. Esta es la sexta edición del Pavotón.



Resentido. Convertido en líder cetemista de la noche a la mañana, Enrique Ruiz Valdez se está metiendo a las patas de los caballos de la política priista luego de su accidentado pasó por la dirección del Instituto Municipal de la Juventud en Ahome. Así como lo balconearon cuando presumió su proyecto de compra del mejor teléfono del momento y que le costó el cargo, ahora está circulando el mensaje que envió a su gente cercana: que no va en el 2018 con Álvaro Ruelas Echave por no tomarlo en cuenta, no hablar con él. No especifica para qué lo debería haber tomado en cuenta, pero dicen que lo cierto es que Ruelas Echave no se ocupa de él, no le quita el sueño con sus coqueteos con la oposición. Algunos ya hablan que Ruiz Valdez dejó de ser priista de pura cepa.



En la bolsa. El diputado local del Partido Acción Nacional Zenén Xóchihua Enciso ya empezó a definir con su gente su postura en torno al planteamiento del coordinador de regidores de ese partido en Ahome, Miguel Ángel Camacho Sánchez, de someterse a una encuesta y el que salga mejor posicionado que sea el candidato a la alcaldía. Xóchihua Enciso rechaza la propuesta de Mi Líder por una razón: ya tiene la candidatura en la mano. Es decir, no se va a arriesgar a en un momento dado perderla. Sin embargo, algunos dicen que el rechazarla se corre el riesgo de que Miguel Ángel Camacho tire para el monte. Es decir, le ponga oído a otras opciones. Todo puede pasar.



Tensa relación. Se habla que el delegado de Vialidad y Transporte en Los Mochis, Hugo Leal, es rehén del jurídico de la dependencia, Erick Flores. Que este último es el que tiene el poder real en la institución. Se habla que el delegado no entra a sus oficinas si no llega Flores o uno de los incondicionales de este que son los que tienen la llave. Muchos no lo pueden creer.



Definición. Los dirigentes de Morena, el Partido del Trabajo y Encuentro Social ya soltaron prenda: para el próximo martes definirán quiénes serán los candidatos a alcalde, diputados locales y diputado federal en Ahome. Se supone que hay un acuerdo previo de que las candidaturas en Ahome le tocarían al PT, por lo que las propuestas del presidente de este instituto político, Mario Hilario Flores Leyva, llevarían la preferencia. Nada más que en política de un momento a otro todo puede cambiar. Se va a saber el martes, después de Navidad, si en esta alianza se cumple o no esa condición.