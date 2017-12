Entrampado. Dicen que el más “aguitado” en Ahome en el reparto del pastel de las candidaturas de la alianza del Partido Revolucionario Institucional, de Nueva Alianza y Verde Ecologista es el diputado local Marco Antonio Osuna Moreno. Este quería brincar de diputado local a diputado federal, pero su aspiración parece que va a esperar un rato más para que se le cumpla. Lo que se le atravesó es que en el reparto al Partido Nueva Alianza le tocó definir el candidato a diputado federal por el Distrito Electoral 02. Salvo que Rubén Félix Hays lo adopte como su candidato, lo que se ve muy difícil en virtud de que el excandidato a la alcaldía quiere esa posición por la vía directa o por la pluri. Así, Osuna Moreno se tendrá que aferrar a su reelección, lo que inicialmente quería, pero alguien le metió aire para pensar en la diputación federal.



Recuperar. Quién va a ser el valiente que va a aceptar ir como candidato del PRI a la diputación local por el Distrito Electoral 05 que ahorita está en manos del panista Juan Pablo Yamuni. Se habla que de los aspirantes a la alcaldía a uno lo van a sacar de la jugada enviándolo para rescatar ese distrito electoral. Sería su premio de consolación. Algunos priistas dicen que el que vaya va a ganar la elección por muchos factores, pero uno en especial: desde la presidencia del PRI en Ahome, Aldo Prandini Camarena se va a sacar la espina.



Decomiso. El director de Inspección y Normatividad de Ahome, José Javier López Jackson, y el coordinador de Protección Civil, Sergio Liera Gil, cayeron de la gracia de los comerciantes del Mercado 030, del tianguis dominical y de otros puestos en el centro de la ciudad. Y es que no soportaron que los funcionarios hayan encabezado un operativo para decomisarles artefactos elaborados a base de pólvora. El último reporte que había es que 100 kilogramos de ese producto se decomisó en algunos locales de los establecimientos de los puntos antes mencionados. Los más enojados eran los del mercado 030. Sin embargo, dicen que López Jackson y Liera Gil están despreocupados porque sólo cumplieron con su labor y de prevenir que ocurra un incidente por los cohetes.



Al gato y al ratón. Por cierto, José Javier López Jackson, director de Inspección y Normatividad en Ahome, no cae en la tentación de usar la fuerza pública para desalojar a los y las puesteras que se colocan en la banqueta de la calle Zaragoza entre Cuauhtémoc y Marcial Ordóñez. Esa opción dice que no va a tomar así le cueste el puesto. Mejor prefiere seguir quitándolas de ese lugar aunque en cuanto se retiren de ese punto regresen a instalarse. Bueno habría que ver quién se cansa primero con ese jaloneo que se parece al del gato y el ratón.



Reparto. Los extrabajadores del Ingenio Los Mochis recibieron en la víspera de Navidad un “dinerito” para que no la pasaran tristes en estas fiestas decembrinas. Con esto, Gabriel Lizárraga Morales, secretario general de la sección 12 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Azucarera, se quitó una presión que traía encima. Y es que algunos líderes traían agitando a la gente de pedir cuentas claras a Lizárraga Morales de lo que se había vendido en equipo y cuánto tenía de dinero en existencia. Quizás antes de que se alborotara más la bitachera, Lizárraga Morales la hizo de Santa Claus. Los que recibieron 10 mil pesos andaban contentos porque salieron del apuro.



Aspiración. Su disciplina sectorial y partidista ha hecho que José Antonio Velarde, secretario de Comercialización del Comité Municipal Campesino número 5, no logre una de sus aspiraciones: aparecer en las boletas electorales. En este proceso no aceptó ofertas distintas al PRI esperanzado a que en el tricolor se acuerden de él.