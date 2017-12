Endoso. Las cuentas no salieron como lo esperaban en el saldo de la celebración de Navidad, ya que hubo dos muertos en Ahome. Fueron dos muertos por atropellamientos en la madrugada del 25 de diciembre sobre la carretera Internacional en el tramo del 89 Batallón de Infantería y a la del entronque al ejido Compuertas. Sin embargo, el secretario del Ayuntamiento de Ahome, Juan Antonio Garibaldi, le sacó la vuelta al saldo rojo, ya que se centró en el resultado que tuvieron en el operativo que implementaron en la ciudad y sindicaturas.

Se fue más por el decomiso de una pistola, mariguana y cristal, además de la detención de 56 conductores ebrios. Pues entonces como que el endoso del saldo rojo fue para la Policía Federal encargada del operativo por la México 15.



Trágico saldo. En donde no se pueden jactar de tener un saldo en blanco en estas festividades de Navidad es en El Fuerte en virtud de que se registraron tres muertos: dos en una volcadura en el kilómetro 19 y el otro asesinado a balazos en Jipago. Por más que quiera, la alcaldesa Nubia Ramos Carbajal no puede presumir un buen resultado del operativo que establecieron los cuerpos de seguridad y de protección en el alteño municipio.



Peligro. El que se fue grande decomisando artefactos explosivos es el coordinador de Protección Civil en Ahome, Sergio Liera Gil. Este fue el dolor de cabeza de los vendedores ambulantes que comercializaban ese producto sin permiso. No hubo lugar que no buscaran y encontraran juegos pirotécnicos ilegales. Hasta en las sindicaturas realizaron decomisos.

Lo que llamó la atención es que los vendedores hasta se instalaron en los estacionamientos de centros comerciales. En total fueron 600 kilos los asegurados. Dicen que Liera Gil andaba en su mero mole. Se asegura que no bajarán la guardia porque viene la fiesta de Fin de Año.



La visita. El director general de la Financiera Nacional de Desarrollo, Mario Zamora Gastélum, estuvo en la ciudad para convivir con su gente, los del grupo de las m arrobadas. Las fiestas decembrinas lo ameritaba. Cuando menos la secretaria general del Partido Revolucionario Institucional en Ahome, Laura Gálvez Armenta, exhibió la cercanía que tiene con Zamora Gastélum al subir fotos a las redes sociales.

No es desconocido para nadie que Gálvez Armenta le debe ese cargo partidista al funcionario federal que la movió de Sedesol a esa posición del tricolor. Y es que al director general de la Financiera Nacional de Desarrollo no se le negaba nada cuando su amigo José Antonio Meade era secretario de Hacienda, mucho menos ahora que este es el candidato priista a la presidencia de la República.



Reserva. El excandidato del Partido Nueva Alianza a la alcaldía de Ahome Rubén Félix Hays empezó a llamarle por teléfono a su gente cercana. Sólo les dice que necesita verlos, pero hasta ahí. Quizás no quiere dar un paso en falso porque si bien es cierto que en la alianza con el PRI ya se habla que le quedó al Panal la diputación federal por el Distrito Electoral 02, algunos dicen que no tienen mucha confianza en los priistas porque se pueden echar para atrás.



Apoyo. La regidora priista Deisy Judith Ayala Valenzuela aprovechó la festividad de Navidad para acercarse a su gente en el Valle del Carrizo. Les llevó lo necesario para hacer feliz a la gente de Bacorehuis en esta época navideña.

La activista indígena Juana Baumea la recibió en la casa de este núcleo ejidal. Ayala Valenzuela dice que lo hizo de corazón, pero no faltan los priistas que sacan sus propias conclusiones de que la regidora lo que quiere es el respaldo para su reelección en Cabildo. ¿Será?