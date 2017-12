Fondeo. Los que no caben de contentos son los productores de trigo del Valle del Carrizo que después de meses de lucha lograron que el gobierno federal les pague los apoyos pendientes que tenía.

Ayer empezaron a fondearles los 900 pesos por tonelada, lo que para algunos era impensable que se los fueran a dar luego de que les caciquearon otro de los apoyos pactados y que a punta de bloqueo de la carretera, plantones, toma de la caseta de San Miguel hicieron que se los pagaran.

A la par con el logro de que iniciara el pago de 10 millones de pesos, los bonos se fueron a las nubes del presidente de la Unión de Productores Agrícolas del Valle del Carrizo, Baltazar Hernández Encinas, quien encabezó la lucha desde un principio. Pero a nadie le resultaría extraño que otros líderes hicieran caravana con sombrero ajeno.



Reconsideración. Por cierto, los líderes de los Módulos de Riego y del Comité Municipal Campesino del Valle del Carrizo esperan para enero la renuncia de Ruby Vázquez Montgomery como directora de la Escuela de Agricultura de esa región agrícola de la UAS. Y si no se da por voluntad propia solicitarán al rector de la institución educativa, Juan Eulogio Guerra, que reconsidere ese nombramiento porque quieren ahí a un profesionista relacionado con el agro y no una licenciada en Turismo. Que gustarles la grilla.



Arrancan. Los operadores y militantes del Partido Nueva Alianza en Ahome se alborotaron porque ya supieron que para el 31 de diciembre se lanza la convocatoria para la elección de los candidatos a los puestos de elección popular del 2018.

Sin embargo, ya se habla que algunos lo toman con calma porque de antemano saben que el excandidato a la alcaldía Rubén Félix Hays lleva mano en el proceso por su buena relación con el dirigente nacional del Panal, Luis Castro Obregón.

Además, tiene buen trato con el presidente estatal de ese instituto político, Jaime Valdez Juárez, quien se prepara para dirigir el proceso de selección vayan o no en la alianza con el PRI y Verde Ecologista. Por eso, muchos dicen que los que apunte Félix Hays esos van a ser los candidatos. Nadie más.



Pólvora. Con las manos en la masa agarraron los inspectores de Inspección y Normatividad a un vendedor en el Tianguis del Cohete que no se conformó con vender pirotecnia permitida sino que ofrecía algo más fuerte, como el garra del tigre, cara de diablo o el dálmata.

Ayer, el director de la dependencia, Javier López Jackson, le entró al quite de manera personal decomisando la pólvora y clausurando el local. Se hizo todo un show. Por la acción del vendedor, la lideresa del tianguis, Aidé Peñuelas Estrella, quedó muy apenada.



En la pelea. El exregidor de El Fuerte José Luis Lachica agarró vuelo por la candidatura priista por la alcaldía tras que se esparce que la alcaldesa Nubia Ramos Carbajal no se reelegirá. Lachica ha puesto en marcha una estrategia de posicionamiento entre los fortenses. Unos lo avalan y otros lo ven con reserva. Sin embargo, algunos más están viendo que la ventaja que tiene es que la caballada priista en el alteño municipio está flaca por más que digan lo contrario.



Otra vez. Aunque muchos no lo quieran creer, Víctor Manuel Sarmiento, mejor conocido como “El Semas”, quiere regresar a la alcaldía de El Fuerte. Ya hace lo posible para que el Partido Acción Nacional lo respalde para la candidatura de la alianza con el PRD, Movimiento Ciudadano y el Partido Sinaloense. Se habla que le quedan en la competencia dos de los aspirantes del PAS, Isidoro Armenta y Daniel Valdez, porque Milton Ayala parece que se quedó en el camino.