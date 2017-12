Proyecto. Ya circula la versión de que el regidor del Partido Acción Nacional en Ahome, Yoshio Vargas Estrada, va a ser el candidato de ese instituto político a la diputación local por el Distrito Electoral 05 que se disputará en el 2018.

Esa versión provocó que muchos sacaran la conclusión de que el diputado local panista por ese distrito electoral Juan Pablo Yamuni Robles subió la mira a la diputación federal, lo que elevaría la competencia electoral en Ahome.

Desde que entró por la vía de representación proporcional al Cabildo ahomense, Vargas Estrada trae un trabajo fuerte de penetración en las colonias, fraccionamientos y comunidades que lo animan a ser muy optimista de su proyecto legislativo. Es como muchos: ya probó las mieles del poder y pues no las quiere dejar.



Operando. En la actual coyuntura electoral, el director general del Conalep en Sinaloa, Melchor Angulo Castro, y la diputada local priista Fernanda Rivera Romo han estrechado los lazos de amistad. No se sabe si en los encuentros que han tenido, como el de ayer en conocido restaurante, han hecho o no algún pacto político para apoyarse mutuamente: Angulo Castro para la alcaldía de Ahome y Rivera Romo para su reelección como diputada local, pero lo que sí es que algunos se acalambran con la cercanía de los dos por la fuerza política que pueden tomar.



Fogueo. El que se está fogueando es el secretario del Ayuntamiento de Ahome, Juan Antonio Garibaldi, una vez que el alcalde Álvaro Ruelas Echave le dejó la cancha libre en estos días decembrinos. La ultima vez que se le vio a Ruelas Echave fue en la apertura de un nuevo tramo de la carretera Los Mochis-Topolobampo.

Toda la semana la agenda del alcalde ha sido de actividades privadas, por lo que Garibaldi es el que da la cara.

Esto puede ambientar a Juan Antonio Garibaldi para asumir la alcaldía en caso de que Ruelas Echave se separe de la responsabilidad para irse como candidato priista a la presidencia municipal. Se habla que el alcalde lo está calando, lo está poniendo a prueba.



Pleito. Los transportistas de las diferentes alianzas dejaron ayer la marca de la casa en El Carrizo: bloquearon la salida de los camiones cargados con trigo de las bodegas del grupo Terminel.

Los transportistas quieren que a ellos se les contrate el traslado del producto, lo que desató el coraje del gerente general del grupo empresarial, José Rito Valenzuela Salas. Y pidió mucho: la intervención del delegado de Vialidad y Transportes en la zona norte Hugo Leal para resolver el conflicto.

El comentario generalizado es que la escena de los camiones atravesados para que las unidades de la empresa no salieran no va a ser la primera. La película volverá a verse si es que el delegado de Vialidad o el director de la dependencia en Sinaloa, Guillermo Damián Haro Millán, no le ponen atención al caso.



Las fallas. Más que obligado estaba el gerente general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, Ernesto Suárez Andujo, de anunciar una mejor atención a los usuarios cuando denuncien una falla en el servicio.

En la letra es en unas cuantas horas la atención, pero en la realidad es otra. Habría que esperar que ahora sí el tiempo de atención se redujera sustancialmente. Ya los usuarios ni se molestan en hablar.



Desfavorable. La alianza que hizo de última hora el Partido Sinaloense con el Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano parece que dañó las aspiraciones de Marisol Morales Valenzuela.

La presidenta del PAS se perfilaba como candidata a la alcaldía, pero ahora las condiciones cambiaron. Trascendió que el PAN pondrá candidato. Ahora algunos se intrigan por el futuro de Marisol.