Caballada. Cuando se creía que ningún grupo o algún partido lo había adoptado como una propuesta ciudadana, después de haber mostrado su interés con mucho tiempo de anticipación de aparecer en las boletas electorales del 2018 para la alcaldía de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman logró meterse en la pelea en la alianza de Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social.

No se sabe aún si tendrá éxito o no, pero el respaldo que le está dando Antonio Menéndez de Llano, coordinador de Morena, le metió ruido a esa alianza partidista en la definición de esa candidatura porque en el partido de Andrés Manuel López Obrador hay otros que también la quieren: José Borunda y Joaquín Montaño Yamuni.

No son los únicos en virtud de que el empresario Felipe Juárez es la propuesta del Partido del Trabajo que dirige en Ahome Mario Hilario Flores Leyva y que tuvo eco en la opinión pública.

Así, en esta alianza partidista hay personalidades de sobra para la alcaldía; y ni se diga para las diputaciones locales, tanto que hasta Patricia Ramos Kelly se mostró interesada en una de ellas, y a quien le duró muy poco el amor por el Partido Sinaloense, por el que llegó a ser regidora.



La carta. La lucha por la candidatura a la alcaldía de Ahome se puso buena en la alianza de Por México al Frente, ya que el presidente del Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa, Audómar Ahumada Quintero, tiene como propuesta al regidor independiente Luis Felipe Villegas.

La iniciativa ya se la comunicó Ahumada Quintero a Villegas, que vio con buenos ojos el ofrecimiento. Dicen que en el encuentro del líder perredista y el regidor independiente estuvo presente Carlos Jesús Armenta Perea, lo que confirma la cercanía de este con el exrector de la UAS.

Sin embargo, no son pocos los que señalan que esa propuesta no tiene viabilidad no por el personaje propuesto, sino porque el Partido Acción Nacional no va a dejar ir la plaza con la candidatura. Eso es lo que va a tener peso en la definición de la candidatura a la alcaldía de Ahome en esa alianza.



Presiones. Parece que contraproducente resultó la reunión del presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Carlos Gandarilla, con el grupo del exalcalde de Ahome Policarpo Infante Fierro. Aunque han querido minimizar el impacto interno con versiones de que estos actores se suman al trabajo del tricolor, en realidad dicen que la naturaleza de la reunión fue para pedirle posiciones a Gandarilla.

En cuanto se conoció la reunión, algunos actores de los otros grupos o aspirantes a alguna de las candidaturas se sintieron desplazados. Uno de ellos es el exlíder del Comité Municipal Campesino número 17 del Valle de El Carrizo, Cecilio Gámez Portillo, a quien todavía no le definen si va o no en una candidatura.

Hay versiones que indican que la gente de Infante Fierro presionó para ser tomados en cuenta, que se contrapone con el discurso de que en el PRI no van a caer en el chantaje, presiones y otras cosas en la definición de los puestos de elección popular.



Colgado. Dicen que al exlíder campesino y exdiputado federal priista en Ahome Ramón Alejo Valdez se le complicó el proyecto electoral del 2018, toda vez que el Partido Sinaloense, con quien había iniciado pláticas, hizo alianza con el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Pero pues Alejo Valdez también se le mencionaba con Morena.



Proactivo. Al acercarse el tiempo del palomeo, el alcalde de Choix, Lindolfo Reyes, se puso más proactivo. Dicen que sí quiere reelegirse, pero en el PAN ya ven con recelo su relación cordial con el gobernador Quirino Ordaz Coppel. Quienes se han fijado en eso es más para enrarecerle el clima por la candidatura porque de antemano entienden que Reyes Gutiérrez no tiene por qué tensar la relación institucional con el mandatario estatal.