Suspicacia. Más de lo que se esperaba, la reunión del director general del Conalep en Sinaloa, Melchor Angulo Castro, y la diputada local Fernanda Rivera Romo, con Margarita Urías Burgos, presidenta de la Comisión de Procesos Internos para la Postulación de Candidatos del Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa, levantó suspicacias en las filas priistas en Ahome.

Más que Rivera Romo, a quien muchos dan por hecho su reelección, los priistas no dejan de asombrarse porque Angulo Castro sigue tocando puertas hasta el último momento para cuajar su proyecto por la candidatura a la alcaldía ahomense.

Después del encuentro, al funcionario estatal se le ha visto entusiasmado porque, quiérase o no, deja la ventana abierta por la alcaldía o algo más bueno. Ya no pasará mucho tiempo para saber si su estrategia le da frutos.



Sin preocupación. Sólo un milagro podría ubicar al regidor independiente de Ahome, Luis Felipe Villegas Castañeda, como candidato a la alcaldía de la alianza Por México al Frente integrada por el Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Partido Sinaloense. Cuando menos esa es la opinión de algunos panistas que le van a los suyos para que sea el abanderado de esa alianza.

Ellos están con Zenén Xóchihua Enciso, Miguel Ángel Camacho y Sergio Castro Angulo para dar la pelea en el 2018. De hecho, la pugna entre los partidarios de estos está fuerte. La propuesta del presidente del PRD en Sinaloa, Audómar Ahumada Quintero, la desestimaron aunque no ven mal a Luis Felipe.



Amarres. Por cierto, el regidor Miguel Ángel Camacho se reunió con el presidente estatal del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen Ojeda, en la que estuvo presente el expresidente del PAN en la entidad Adolfo Rojo Montoya. No hay que ir muy lejos para saber la intencionalidad del encuentro: Camacho busca tener el aval de Cuen Ojeda para la candidatura a la alcaldía por la alianza de Por México al Frente.

Se dice que Mí Líder está saliendo más vivo que el diputado local Zenén Xóchihua Enciso, ya que si logra tener el apoyo del PAS sería seguir en la lucha por esa posición que se ufana el legislador local tener en la bolsa. Lo único que no queda claro es que si Cuen Ojeda le dio el respaldo o no.



La que parece no tener problemas para aparecer en las boletas electorales de 2018 es la exregidora Juana Minerva Vázquez González. Se habla que tiene el aval de Morena y el Partido del Trabajo para una diputación local.

Por el Partido Encuentro Social no habría problema. Falta saber el Distrito Electoral en la que la ubicaran para que le dé la pelea al que le pongan por frente la alianza PRI, Panal y Verde Ecologista y por otro lado el PAN, PRD, MC y PAS. Si se da su candidatura, Vázquez González es una de las que ya por poco recorren todos los partidos. Sólo mencionar que en el proceso electoral pasado fue candidata a diputada local por el Partido Sinaloense y Movimiento Ciudadano.



De plano. Al que le está lloviendo en su milpita es al director de Acción Social y Cultura de El Fuerte, Román Padilla Balderrama, porque se habla que corrió para no pagarles a su ingeniero de sonido Adán Puente y su staff después de laborar 12 horas en un rancho que tiene el funcionario municipal cerca de Constancia.

La versión es que después de recibir la “enjabonada” del año, Puente y su gente caminaron a pie de ese lugar a esta ciudad con todos los peligros que implicaban. Las críticas se le vinieron encima a Padilla Balderrama en el momento menos oportuno porque aspira a la diputación local por el PRI.