Vuelve por sus fueros. Se habla que Rubén Félix Hays ya tiene contrincante interno para pelearle la candidatura del Partido Nueva Alianza a diputado federal por el Distrito Electoral 02. Se trata de Juan Antonio Zavala Parra, quien ya ha buscado esa posición en el pasado.

Ahora parece que vuelve por sus fueros. Se quiere sacar la espina y ahora está más que entrando porque de ser candidato está seguro que sí va a sentarse en un sillón de la Cámara de Diputados. Por eso, Zavala Parra, secretario general del Panal en Sinaloa, presiona para que los líderes del Partido Revolucionario Institucional, con quien van en coalición, no se echen para atrás en la negociación que se hizo a nivel nacional: al Panal le toca la candidatura a la diputación federal en Ahome. Quienes saben de la aspiración de Zavala Parra dudan que Félix Hays le vaya a dejar el camino libre.



Con pasión. El nombre del presidente de Ciudadanos Vigilantes por la Transparencia de Sinaloa, Guillermo Padilla Montiel, salió a relucir en este proceso electoral. El presidente del Movimiento Ciudadano en Ahome, Juan Vázquez, lo trae como su propuesta para candidato de la alianza Por México al Frente a diputado federal por el Distrito Electoral 02.

Incluso, dicen que ya se pegó un entre con los líderes de Morena en Ahome, Jaime Montes y José Borunda, en un restaurante a donde acuden a “componer el mundo”. En dado caso que acepte, Padilla Montiel tendría que pasar la aduana del PAN y del PRD, en donde tiene adversarios en serio para que no sea.

Con el Partido Sinaloense está en dos y tres porque se habla que no salió en buenos términos cuando fue presidente de ese partido en Ahome. Pero Juan Vázquez se está jugando con pasión esa carta.



El bueno. Bastó para que llegara el 2018 para que los priistas de Ahome pugnen por saber quién va a ser su “gallo” a la alcaldía entre el alcalde Álvaro Ruelas Echave; el diputado federal Bernardino Antelo Esper y el director general del Conalep en Sinaloa, Melchor Angulo Castro.

Es más, ya ni siquiera quieren saber cómo viene la convocatoria porque al final de cuentas lo que vale es la línea. Y vale más que en el PRI lo definan lo más pronto posible porque los agarres de los partidarios de uno y otro suben de tono.



Rectificación. En forma repentina, la regidora priista Julia Pérez Carrizoza cambió de actitud hacia el alcalde de Ahome, Álvaro Ruelas Echave. Se dice que después de mostrar signos de rebeldía hacia su liderazgo, ahora Pérez Carrizoza trabaja para su proyecto de reelección.

Algunos dicen que ese cambio de comportamiento es porque ya vio las cosas más claras. ¿Será?



Sueños. Dicen que el que se pondrá en forma continua en los reflectores es el subdelegado de la Secretaría de Desarrollo Social en la zona norte, Ricardo Pérez Camiade.

El exregidor priista le apuesta a que el candidato presidencial priista José Antonio Meade gane la elección de este año y que su amigo Mario Zamora Gastélum quedé mejor posicionado en el gabinete presidencial.

Pérez Camiade se quedó con las ganas de ser presidente del PRI en Ahome a la salida de Marco Antonio Osuna Moreno, pero dicen que la posición que tiene Aldo Prandini Camarena ya la ve chiquita. O sea, que viendo al futuro aspira a más. Y eso que aún no ganan la elección.



Saldo blanco. El director general de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en Ahome, Carlos Alberto Acuña Ronquillo, empezó con el pie derecho el 2018. ¿Por qué? En las fiestas de inicio de año no hubo decesos ni por accidentes ni intencionales. No se sabe hasta cuándo le durará el gusto.