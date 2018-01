Decisión. Más que a todos, la presión se le vino encima al alcalde de Ahome, Álvaro Ruelas Echave. Para unos fue sorpresivo, pero para otros no tanto, que en la Villa de Ahome haya abierto el abanico de posibilidades de su futuro político. Y es que ya no sólo se centró en su reelección o no, sino que hizo referencia a que también está analizando ir por otro cargo o seguir hasta el final de su administración.

En realidad, Ruelas Echave, como otros más, lo que está esperando es la línea para acatarla. Por lo pronto, para quitarse presión o no, Ruelas Echave mandó el mensaje de que no está casado con la idea reeleccionista.

Mientras se toma la decisión, al alcalde le están brotando algunos problemas que dice él mismo que es por lo de este año. El caso más palpable es el de la Casa Ahome en el que, según reveló, tiene identificado al que mueve el pandero.



La retirada. Por cierto, el diputado federal Bernardino Antelo Esper y el alcalde Álvaro Ruelas Echave se encontraron ayer en el desayuno del festejo del 80 aniversario del ejido Compuertas. Dicen que el trato fue amable de uno y el otro. Antelo Esper se retiró después de desayunar para recorrer diferentes comunidades, según las fotos que subió a las redes sociales.

Quienes también se retiraron fueron los diputados locales Fernanda Rivera Romo y Marco Antonio Osuna Moreno, pero por un motivo diferente: trascendió que fue porque andan molestos con Ruelas Echave en virtud de que no los invitó antier al evento del traslado de poderes a la Villa de Ahome. Y así le manifestaron su inconformidad.



Tan seguro. El que de repente apareció en la celebración del ejido Compuertas fue el diputado local panista Juan Pablo Yamuni Robles, un opositor entre decenas de líderes y operadores priistas empezando con el presidente del PRI en Ahome, Aldo Prandini Camarena.

Yamuni Robles llegó vestido con una camisa que no dejó lugar a dudas: Manos a la obra Yamuni, era la frase escrita atrás de la camisa. Y para estar a tono, el legislador panista aseguró en forma tajante que va aparecer en las boletas de la próxima elección. De lo que sea, pero de que aparece, aparece, según él.



Siglas prestadas. Aprovechando el Día de Reyes, el excandidato por el Panal a la alcaldía de Ahome, Rubén Félix Hays, se reunió con su gente para compartir algunas roscas. Dicen que Félix Hays y sus seguidores están a la espera de la definición que se haga de las candidaturas entre el PRI, Panal y Verde Ecologista.

El también exdiputado federal ya mesuró su posición de su futuro político al darse cuenta que tiene pocas posibilidades de lograr la candidatura a la diputación federal por el Distrito Electoral 02, la cual se señala que será para un priista que tendrá prestadas las siglas del Panal. Ya Félix Hays habla de una diputación local.

Puede que esté más centrado que Juan Antonio Zavala Parra, secretario general del Panal en Sinaloa, que se aferra a que les dén la diputación federal.



Expectación. De emoción la están haciendo los dirigentes estatales y nacionales de Morena y del Partido del Trabajo porque aún no definen las candidaturas a los diferentes puestos de elección popular en Ahome.

Los líderes de estos partidos en Ahome, José Jaime Montes y Mario Hilario Flores Leyva, siguen esperando la definición porque ahora se postergó para el día 10 del presente mes cuando les habían dicho que todo quedaría listo el pasado jueves. Ya están las propuestas de unos y otros. Sólo falta el palomeo, lo que tiene impacientes a los candidateables para la alcaldía, diputado federal y diputados locales de Ahome. Quizás estén esperando las definiciones de los otros partidos para echar sus cartas.