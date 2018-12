Lento. El coordinador general de Programas Sociales Integrales del Gobierno federal en Sinaloa, José Jaime Montes Salas, está dando de qué hablar. Hasta algunos morenistas de Ahome dicen que manda una mala señal de que no sepa aún quiénes van a ser los nuevos funcionarios de las dependencias federales en la entidad ni tenga fecha para ello.

Lo cierto es que casi todas quedaron acéfalas tras que los titulares dejaron su responsabilidad. Algunos aseguran que Montes Salas perdió mucho tiempo para organizar esa transición por andar haciendo relaciones públicas. A lo más que llega a decir es que tiene 180 días para que quede todo listo en la nueva estructura del gobierno federal en Sinaloa. Entonces los sinaloenses tendrán que tener paciencia.



El tono. Contrario a lo que había dicho, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, empezó a echarle la culpa a otros de no resolver los problemas que dejó la depresión tropical 19-E, de septiembre pasado. El tono de voz lo está subiendo cada día que pasa de su gobierno, como ocurrió ayer en el ejido Chihuahuita, sindicatura de la Villa Gustavo Díaz Ordaz (El Carrizo).

En una reunión con los vecinos afectados de esa comunidad, a quienes llevó una brigada médica, les dijo que entendía su hartazgo, molestia y desconfianza con las autoridades que los engañaron. El detalle es que en esto último habla de generalidades. ¿Quiénes fueron los que los engañaron?

Lo cierto es que Chapman corre el riesgo de tropezar con sus propias palabras. De hecho, ahí mismo reconoció que no tiene recursos para enfrentar tamaño problema que existe ahí y en otras comunidades. ¿Y los otros, sí los tenían y no cumplieron?



Por fin. Nuevos aires se viven en el Tribunal de Barandilla de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome. Y es que como nuevo coordinador de jueces llegó Iván Leal Inda, en lugar de Gilberto Esquer, que dicen que no le fue nada mal en esa posición desde los tiempos de Arturo Duarte García en la alcaldía.

Es más, ya se habla que al primer funcionario que tendría que haber quitado Guillermo “Billy” Chapman desde que entró como alcalde debería haber sido a él. Así, su relevo tardó poco más de un mes. Sin embargo, en el caso muchos aplican el dicho de que “vale más tarde que nunca”.

Contra todo lo que se dice, en el cambio no se cometió ninguna irregularidad porque el alcalde tiene la facultad de designarlo y removerlo libremente. Ya lo de la terna y la aprobación de Cabildo es cosa del pasado.



Sostenido. Sorteando todo tipo de “grillas”, el director general del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, Francisco Frías Castro, ha logrado hasta ahorita sostenerse en el cargo. Incluso, le está poniendo “turbo” a su gestión para posicionarse más, como su periplo que inició por el norte de Sinaloa para signar convenios de colaboración con los ayuntamientos.

Ayer firmó uno con la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, en la que dicen se le vio desestrezado pese al fantasma de las versiones de su salida del Itcasin que volvieron a tomar fuerza tras la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República.

Y es que algunos morenistas no olvidan que Frías Castro jugó un papel protagónico en el desafuero de López Obrador. Si de por sí no son pocos los que lo daban ya fuera con el ajuste que está haciendo el gobernador Quirino Ordaz Coppel y pues más ahora que el poder presidencial lo tiene López Obrador.



Se quedan. Los síndicos municipales en Ahome la libraron. Hay señales de sobra que van a durar hasta que se realice el plebiscito, que a como están las cosas se realizará hasta marzo. O sea, les quedan varias quincenas.