Solicitud. Ya se le cocían las habas al gerente general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, Luis Felipe Villegas, para la espectacularidad. No lo había hecho a sus anchas porque tenía el freno del alcalde Guillermo “Billy” Chapman, pero este parece que se lo soltó. Así, Villegas acudió a la Auditoría Superior del Estado a solicitar una auditoría por las supuestas irregularidades que encontró de las pasadas dos administraciones de la paramunicipal.

Para muchos dio la impresión de que esta parece ser su prioridad, incluso por encima de la gestión para bajar recursos con el fin de resolver los drenajes caídos y socavones, lo que ya provocó la muerte de un niño en el bulevar Zacatecas.

¿Pero no que la Japama ya en la pasada administración fue auditada por la ASE y hasta por un despacho contable privado por presión de él mismo? Algunos dicen que lo realmente nuevo es, salvo que revele más información, el presunto faltante de 6 millones de pesos del fondo de ahorro de los trabajadores y lo del pago de los impuestos del aguinaldo.

Dicen que lo demás es puro ruido, a reserva de que Villegas abra el abanico de las muchas probables irregularidades que dice que encontró. Además, quiérase o no, en la transición este perdió credibilidad al decir que no había recursos para el pago de aguinaldo de los trabajadores, lo que resultó falso.



El sonido. Entendiendo la circunstancias, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, no esperó anoche a que le pasaran el micrófono para emitir el mensaje decembrino con “el corazón en la mano”. Lo hizo a capela, de viva voz, por lo fallido del aparato, cuyo sonido se cortaba a cada rato que llegó a desconcentrar a la directora de Turismo, Drusille Montoya, y al secretario del Ayuntamiento, Andrés Estrada Orozco, quienes lo antecedieron en el acto del encendido del superárbol navideño 2018 realizado en la Plaza Solidaridad, en donde se dieron cita algunas familias. Funcionarios ni se diga.

A los asistentes les agradaron los mensajes, pero hubieran sido mejor asimilados si no hubiera pasado lo del micrófono. Son detalles.



Aprontado. El síndico de Higuera de Zaragoza, Gonzalo León Sotelo, parece que no quiere bajarse del carro de la Revolución. Más claro: Desde ahorita se abre camino con el alcalde Guillermo “Billy” Chapman para que, una vez que se realice el plebiscito, lo jale a su gabinete. Dicen que ese sería su pago por los servicios prestados en la pasada campaña electoral. Nadie encuentra otra explicación a la presencia de León Sotelo en los actos que preside en la ciudad el alcalde. Los eventos no tienen ninguna relación con su investidura, pero él ahí está.



Aspiraciones. Más tardó el presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Sinaloa, Faustino Hernández Álvarez, en dar la voz de arranque para la renovación de los liderazgos en los comités municipales campesinos que en agitarse las aguas en el Valle del Carrizo, en donde ahí el período de Pedro Esparza López ya se le venció. Aquí entrando el año va a haber cambio.

Uno de los que se menciona para sustituir a Esparza López es el operador de las “m” arrobadas Ramón Leyva Solano, presidente de la Unión de Ejidos Francisco Fraijo Rochín. Dicen que la aspiración de regresar a la dirigencia del CMC no es nueva, pero ahora con más brillo. Esa posición no le caería mal al senador Mario Zamora.



Aprovechando. Dicen que Bismark Orduño no pierde oportunidad para posicionarse en la ruta de su reelección como presidente de la Asociación Ganadera de El Fuerte. Para mañana tiene la plataforma del Tianguis Ganadero. Él y la alcaldesa Nubia Ramos darán dinero como apoyo a los ganaderos para la compra de sementales y otros animales.