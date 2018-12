Línea. Bajo el patrocinio del presidente de la Fundación Colosio, el diputado local Sergio Jacobo Gutiérrez, los priistas del zona norte de Sinaloa hicieron su catarsis ayer para terminar de sanar las heridas que les quedan tras la derrota del pasado 1 de julio.

La reunión se llevó a cabo en El Fuerte, a donde Jesús Valdés regresó ya no como secretario de Agricultura, sino como presidente estatal del PRI. Lo acompañó el senador Mario Zamora Gastélum.

Ahí prácticamente se dio línea a los operadores priistas de cómo se deben de comportar al interior del partido. Lo principal es no a la hipocresía. Pero también cómo lo deben de hacer ante el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La intención es desgastarlo con que no está cumpliendo con sus promesas de campaña, principalmente con la reducción del precio a la gasolina. Dicen que estuvo bien la reunión, el mensaje, pero algunos vieron con reservas que en el presídium estuvieran el exdiputado federal Heriberto Galindo Quiñónez y la exsenadora Diva Hadamira Gastélum Bajo. Los consideran cartuchos quemados en el priismo.



Imagen. Dicen que a la síndica procuradora de Ahome, Angelina Valenzuela, se le hizo un hueco en su credibilidad con esa filtración del litigio que tiene en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social de su incapacidad laboral. No se sabe de dónde salió el expediente, pero el objetivo parece haberse cumplido. Y es que cierto o no, da la idea de que Valenzuela mintió para lograr una incapacidad del 100%. ¿Si pelea una incapacitada del 100% cómo es que cumple con su labor de síndica procuradora?.

En la percepción por todos lados pierde, sobre todo por eso de la mentira, lo que le cae al anillo al dedo al alcalde Guillermo “Billy” Chapman. Incluso, se habla que este va a usar el expediente del IMSS en el juicio legal que se le sigue en el ministerio público para minar la credibilidad de su acusadora.



Con la sociedad. Como una muestra de su sentido humano y que en los hechos están con la sociedad, los periodistas de la Organización de Comunicadores Unidos de Sinaloa llevaron despensas y cobijas en vísperas de Navidad a las familias de dos colonias populares.

Su presidente, Ramiro Cázarez, no se paraliza pese a la demanda penal en su contra de la rectora de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, María Guadalupe Ibarra Ceceña, y de las posteriores amenazas de muerte que ha recibido. De hecho, los periodistas le dieron su respaldo en el marco de la reunión con el alcalde en conocido restaurante en El Maviri.



En cuenta. Lo que nadie de los candidatos a diputados locales perdedores priistas lo ha hecho, que se sepa hasta ahorita, lo llevó a cabo el exabanderado del tricolor a la diputación local del Distrito Electoral 05, Marco Antonio Tordecillas Franco. Después de haber dejado la delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de Sinaloa, Tordecillas Franco se reunió con todos los priistas que lo apoyaron en la campaña. Les ofreció una posada como una forma de agradecimiento. Dicen que eso es lo que hace falta en el priismo. Que no se les abandone.



¿Y la renta? Algunos socios de la Asociación Local de Productores de Caña en Ahome se empezaron a inquietar. Y es que no conciben el abandono en que se encuentran las oficinas de la otrora poderosa organización que murió en los hechos con el cierre del Ingenio Los Mochis. Independiente de eso ¿qué no podrá hacerse útil su edificio? No tardan en pedirle cuentas a Carlos Álvarez que fue el que cerró la puerta por última vez, pero al que le pedirán una explicación de los recursos de la renta del local de la organización donde se encuentra una negocio de venta de bebidas embriagantes. Así, Álvarez, presidente del comisariado del ejido Mochis, debe sacar la libreta.