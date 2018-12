Su carta. El que trae cilindreado al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, con la posibilidad de convertirlo en candidato a la gubernatura, es el presidente del Partido del Trabajo en Sinaloa, Leobardo Alcántara Martínez. Eso nomás faltaba. Apenas Chapman va iniciando su gobierno en condiciones accidentadas, cuando el líder estatal petista ya empezó con eso que algunos lo tomaron como más de poses acomodaticias que con seriedad.

Alcántara Martínez estuvo este fin de semana en Ahome acompañando a Chapman en una reunión en donde no fue visto del todo bien. En realidad, el líder petista se cree con derechos en este municipio porque ese partido fue el que registró a Chapman coaligado con Morena y el Partido Encuentro Social. Sin embargo, para todos queda claro que el triunfo de Chapman no fue por el PT, sino por el efecto de Andrés Manuel López Obrador.



Pedido. Los priistas parecen estar interesados en que el tema del encontronazo legal entre el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, y la síndica procuradora Angelina Valenzuela, no se apague pese a que lamentan esa situación porque crea un clima de incertidumbre política.

Ahora el que se subió a ese tema fue el senador priista Mario Zamora Gastélum que hasta salió con que pidió a la Secretaría de la Función Pública que investigue el caso.

Muchos dicen que es ociosa esa petición de Zamora Gastélum a la Secretaría de la Función Pública porque ya el Ministerio Público la está realizando luego de que la síndica procuradora realizó formalmente la demanda penal por el delito de amenazas. Por eso, algunos le dieron otra interpretación al pedido de Zamora Gastélum.



Contraofensiva. Por cierto, se habla que los morenistas en esta semana le van a replicar todo lo que dijo Zamora Gastélum en su reaparición por la zona norte de Sinaloa en contra del proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, eso está por verse porque algunos están porque se haga una contraofensiva para rebatirlo, pero otros están en que no se le tome en cuenta.

Estos últimos argumentan que hacerlo es caer en su juego y es hacerlo grande. Por lo pronto, José Borunda, coordinador municipal de Morena en Ahome, tiene bien claro el mensaje que lo trae bien machacado el senador priista que hasta critica a López Obrador y el proyecto morenista porque no bajó el precio de la gasolina desde el 1 de diciembre. Eso por decir una de tantas.



En el papel. Dicen que el que quedó fortalecido en sus aspiraciones para su reelección es Bismark Orduño, presidente de la Asociación Ganadera Local de El Fuerte. La estimación que saca él y sus allegados es que la repartición de apoyos para la compra de sementales en el tianguis ganadero y la posada que realizó a los ganaderos lo apalancaron en su proyecto reeleccionista y más que lo respalda la alcaldesa Nubia Ramos. Sin embargo, sus opositores dicen que ese fortalecimiento es en el papel.

En realidad, el proceso de elección se va a poner bueno porque se van a enfrentar priistas con morenistas y entrando el año se va a saber de qué cuero salen más correas.



En la pelea. Se habla que los más emocionados porque se les quite la cuota para la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos son los agricultores de Ahome. En los hechos son los que la pagan porque son los que siembran la tierra de los productores a quienes se las rentan o ya la tienen de su propiedad. Así, a los productores del sector social les da la misma si sigue o se elimina.

En tanto, Faustino Hernández, presidente de la organización cenecista, hace changuitos para que el juicio que entablaron para echar abajo el acuerdo del Congreso de eliminarla les sea favorable.